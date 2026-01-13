Más Información
La tarde de este martes, se registró un ataque armado en pleno Centro de Villahermosa, que dejó como saldo un hombre muerto, una mujer lesionada y un detenido.
Se trata del bar denominado la “Vaquita”, ubicado sobre la Avenida Constitución, de la colonia Centro, casi en frente del popular mercado José María Pino Suárez, donde de acuerdo con testigos se escucharon al menos cinco detonaciones de arma de fuego.
De acuerdo con los primeros reportes, los hechos de sangre se derivaron de una discusión al interior del establecimiento, en el que un hombre desenfundo un arma y disparó contra un hombre y una mujer.
A decir de las autoridades la víctima mortal es un guardia de seguridad del establecimiento, mientras que la mujer lesionada fue atendida por cuerpos de emergencia y trasladada de emergencia a un hospital cercano para recibir atención médica.
Ante estos hechos violentos la zona fue acordonada por los elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), quienes desplegaron un fuerte operativo, logrado la detención del atacante, resguardando el lugar para facilitar las labores de investigación.
