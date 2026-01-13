Más Información

Suprema Corte limita poder de Layda Sansores; invalida facultad de la gobernadora para autorizar obras sin consultar a municipios

Cae en Nayarit operador financiero de "El Mencho"; detienen también a jefe de plaza del CJNG de Tlajomulco

Le gritan "protector de pedófilos" a Trump; responde con la "Britney señal"

Descubren en Coahuila al Xenovenator espinosai, un nuevo dinosaurio de 74 millones de años

Juegos Olímpicos de Invierno 2026: Horarios de competencias de Regina Martínez y Allan Corona en Milan-Cortina

Noroña devela retrato; esperaron por media hora a Adán Augusto, y no llegó

La tarde de este martes, se registró un en pleno Centro de Villahermosa, que dejó como saldo un hombre muerto, una mujer lesionada y un detenido.

Se trata del bar denominado la “Vaquita”, ubicado sobre la Avenida Constitución, de la colonia Centro, casi en frente del popular mercado José María Pino Suárez, donde de acuerdo con testigos se escucharon al menos cinco detonaciones de arma de fuego.

De acuerdo con los primeros reportes, los hechos de sangre se derivaron de una al interior del establecimiento, en el que un hombre desenfundo un arma y disparó contra un hombre y una mujer.

De acuerdo con los primeros reportes, los hechos de sangre se derivaron de una discusión al interior del establecimiento (13/01/2026). Foto: Especial
De acuerdo con los primeros reportes, los hechos de sangre se derivaron de una discusión al interior del establecimiento (13/01/2026). Foto: Especial

A decir de las autoridades la víctima mortal es un guardia de seguridad del establecimiento, mientras que la mujer lesionada fue atendida por cuerpos de emergencia y trasladada de emergencia a un hospital cercano para recibir atención médica.

Ante estos hechos violentos la zona fue acordonada por los elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), quienes desplegaron un fuerte operativo, logrado la, resguardando el lugar para facilitar las labores de investigación.

