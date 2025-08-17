El conocido fotógrafo Gautier Sáenz fue asesinado la noche del pasado 15 de agosto en San Juan Bautista Tuxtepec durante incidente de tránsito, según la Fiscalía General de Oaxaca.

Las investigaciones, aseguró, revelan que la víctima se encontraba a bordo de su vehículo de motor, sobre el fraccionamiento Los Mangos, San Juan Bautista Tuxtepec, cuando unas personas discutieron con la víctima.

De acuerdo con versiones extraoficiales, Gautier discutió, desde el interior de su vehículo, con unos hombres luego de que se camioneta quedó obstruida por unas motocicletas. Uno de ellos, lo apuñaló. Gautier condujo su vehículo para recibir atención médica, pero murió en el camino y se impactó con una barda sobre la Calzada Tecnológico, en la colonia 5 de Mayo del municipio de San Juan Bautista Tuxtepec.

Al arribar, los elementos de seguridad pública observaron que Gautier había perdido la vida y presentaba heridas provocadas por un objeto punzo cortante.

“Derivado de este altercado, uno de los agresores empuñó un arma punzo cortante (cuchillo) infligiendo lesiones en la víctima. Los agresores huyeron del lugar de los hechos. En tanto que, debido a la gravedad de las heridas la víctima se dirigió hacían la ciudad de Tuxtepec, para recibir atención médica, sin embargo, perdió la vida mientras conducía su vehículo”, detalló la Fiscalía de Oaxaca.

A Fiscalía del Estado informó que dos personas fueron detenidas por su probable participación en el asesinato del fotógrafo.

