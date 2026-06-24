Culiacán, Sin a 24 de junio. - En la colonia Rosales, muy cerca del Hospital del Instituto Mexicano del Seguro Social número Uno, fue asesinado el enfermero, Abel Elías “N”, de 35 años de edad, quien el pasado viernes fue detenido por agentes federales en el interior de la institución médica, con cuatro cajas de medicamentos de alta especialidad.

La Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal fue notificada que sobre la calle Río Petatlán, de dicha colonia, una persona con uniforme blanco había sido víctima de un ataque a balazos, al acudir localizaron muerto al enfermero.

Según los datos que se conocen, el enfermero, originario del municipio de Guasave, detenido por elementos federales al terminar su turno en el hospital del Seguro Social fue detenido, presuntamente por haber sustraído en forma ilegal cuatro cajas de un medicamento de alta especializad para tratamientos del corazón.

De acuerdo a las versiones, Abel Elías “N”, llevaba el proceso legal en libertad, por lo que se presume que continuaba laborando, ya que este portaba uniforme de enfermero cuando fue privado de la vida en la colonia Rosales.

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Solo hace tres días, el Instituto Mexicano del Seguro Social confirmó que como parte de los protocolos de seguridad implementados en la unidad médica de Culiacán se detectó una situación que derivo en la detención de un trabajador en el interior de las instalaciones del hospital.

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Sin dar mayores detalles, a través de un comunicado hace del conocimiento que la institución colabora de manera oportuna con las autoridades competentes para el esclarecimiento de los hechos y dar puntual seguimiento a las investigaciones.

Asimismo, se mantienen y fortalecen las medidas de control y vigilancia en apego a los protocolos institucionales establecidos para las unidades médicas por lo que se exhorta a la población usuaria como al personal de la institución respetar las medidas de seguridad y los principios establecidos en los códigos de conducta.

Asesinan a enfermero en Culiacán; fue detenido días antes por presunto robo de medicamentos. Foto: Especial.

El pasado viernes 19 de junio, un enfermero del Hospital del Instituto Mexicano del Seguro Social número uno, de nombre Abel Elías “N”, de 35 años de edad, fue detenido por agentes federal al salir de su turno de trabajo con cuatro cajas de medicamentos especializados que presuntamente sustrajo en forma ilegal de la farmacia.

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La detención se produjo en la unidad médica, de la ciudad capital, al darle un seguimiento de sus actividades y detectar irregularidades en su desempeño, ya que se le encontró en posesión de cuatro cajas del medicamento, denominado Tenecteplasa, el cual es de uso especializado para casos de infarto.

Su detención fue subida a la plataforma del registro Nacional de Detenciones de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Federal, en donde se le describe como una persona de 36 años de edad.

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De acuerdo a los precios del mercado, este medicamento, es comercializado en las farmacias especializadas entre los 90 y 120 mil pesos, por caja, en presentación, con un frasco ámpula de 50 mg y jeringa con diluyente.

dmrr/cr