Culiacán, Sin. En los municipios de Elota y San Ignacio, en operativos terrestres ejecutados por militares aseguraron artefactos explosivos artesanales, seis armas automáticas y un vehículo blindado, sin que en estas acciones, se lograran detenciones.

Las autoridades dieron a conocer que, en el poblado Acatlán, del municipio de San Ignacio, personal militar localizó en un vehículo con blindaje de fabricación, seis artefactos explosivos improvisados y una pistola antidron.

En tanto en recorridos por la comunidad de Paredón Colorado, en el municipio de Elota, elementos del Ejército, encontraron abandonadas seis armas largas, 48 cargadores abastecidos de diferentes calibres, mil 753 cartuchos útiles, un cofre de metal para cinta calibre 5.56 mm.

también, aseguraron seis placas balísticas, cuatro chalecos tácticos, una pechera porta cargadores, un artefacto explosivo, tipo granada, por lo que personal especializado en manejo de explosivos fue notificado sobre estos hallazgos para que procedan a la desactivación.

Antecedentes

Sólo hace seis días, en recorridos terrestres y aéreos, personal de la Marina en los poblados de Las Lajas y Valle Hondo, del municipio de San Ignacio, localizaron en un campamento dos rifes, tres mil 267 cartuchos, un artefacto explosivo improvisado y 49 uniformes camuflados tácticos.

En los operativos encontraron abandonados 41 impermeables nuevos, veintiún pares de botas nuevas, cinco vehículos de diversas marcas y una motocicleta, tanto el artefacto explosivo, como el campamento fueron inhabilitados por el personal naval.

Los elementos de la Marina, en un recorrido por el poblado de Agua Caliente, del mismo municipio, observaron que un vehículo se incendiaba, al acercarse para inspeccionarlo encontraron dos rifles, tres mil 135 cartuchos útiles, veinte cargadores y cinco piezas de equipos tácticos.

