Nogales. - Autoridades de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos aseguraron un cargamento de armas de alto poder, incluido un RPG, que sería ingresado a territorio mexicano; una mujer fue detenida.

En un golpe al tráfico internacional de armas, agentes de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP por sus siglas en inglés) decomisaron un arsenal de alto poder en el puerto fronterizo de Nogales, Arizona, cuando inspeccionaron un vehículo que pretendía ingresar a México.

El aseguramiento ocurrió el pasado 19 de abril en el cruce Dennis DeConcini, donde los oficiales detectaron irregularidades durante una revisión secundaria a un automóvil conducido por una ciudadana estadounidense de 41 años.

Una inspección no intrusiva reveló una anomalía en la zona del asiento trasero. Tras retirar el contenido del vehículo, los agentes descubrieron un vacío bajo el asiento trasero que contenía un tubo lanzagranadas propulsado por cohete, cuatro fusiles, una pistola Avtomat Kalashnikova o AK, 16 fusiles AK, 24 cargadores de fusil, 16 culatas, 20 empuñaduras de pistola y otras piezas de armas diversas.

Autoridades estadounidenses destacaron que este decomiso refleja la magnitud del tráfico ilegal de armas desde Estados Unidos hacia México, así como la capacidad de ocultar grandes arsenales en vehículos particulares.

El subcomisionado interino de la CBP, Ron Vitiello, señaló que la incautación fue resultado de la experiencia de los agentes y el uso de tecnología avanzada, lo que permitió evitar que el armamento llegara a manos del crimen organizado.

Lee también Vinculan a proceso al influencer “El Taurus” por tentativa de homicidio en Culiacán; seguirá en prisión preventiva

“La CBP evitó que estas armas peligrosas causaran estragos en la población mexicana”, afirmó.

En el vehículo también viajaban tres menores de edad, quienes fueron puestos bajo resguardo de un familiar, mientras que la conductora fue detenida y enfrenta cargos federales por contrabando, delito que podría alcanzar hasta 10 años de prisión.

Por su parte, el director interino de Operaciones de Campo, Carlos González, subrayó que diariamente los agentes trabajan en la desarticulación de organizaciones criminales transnacionales que operan en la región fronteriza.

El caso quedó en manos de la Fiscalía federal del Distrito de Arizona, que reiteró su compromiso de frenar el flujo de armas hacia grupos delictivos en México, en coordinación con el Departamento de Seguridad Nacional.

Este aseguramiento se suma a una serie de operativos recientes que evidencian el papel clave de la frontera de Nogales como punto estratégico en el trasiego ilegal de armamento hacia territorio mexicano.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

afcl