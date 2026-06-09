Ciudad Victoria. - La Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) entregó certificaciones de Indicación Geográfica Protegida a productores artesanales de la cuera tamaulipeca.

En un evento presidido por el rector de la UAT, Dámaso Anaya Alvarado, estuvieron también: La coordinadora divisional de Indicaciones Geográficas y Denominaciones de Origen del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), Roxana Aguirre Elizondo; la subsecretaria estatal para la Pequeña y Mediana Empresa, Mariana Álvarez Quero; y el presidente municipal de Tula, René Lara Cisneros.

En su mensaje, el rector destacó que este logro inédito a nivel nacional es un orgullo para la comunidad académica. Resaltó que la UAT consolida así su madurez estructural, respaldada por un equipo profesional de diversos centros de investigación que posee la capacidad de otorgar el aval técnico y las certificaciones que demandan los sectores productivos.

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Anaya Alvarado señaló que la entrega de estas certificaciones, gestionada por el Centro de Innovación y Transferencia del Conocimiento (CINOTAM), reafirma el compromiso de la Universidad por colaborar en proyectos estratégicos con el objetivo de detonar la producción local e impulsar la economía regional.

Artesanos obtienen certificación de Indicación Geográfica en Tamaulipas; protegerán la cuera tamaulipeca. Foto: Especial.

Agregó que, mediante esta comunión de esfuerzos entre academia, gobierno y productores, la UAT dará seguimiento a futuras agendas internacionales con el fin de abrir canales de comercialización global para los productos de Tula, Tamaulipas.

La cuera tamaulipeca es el traje típico que representa al estado de Tamaulipas en México. Dicha prenda es originaria de Ciudad Tula.

La cuera tamaulipeca es el traje típico que representa al estado de Tamaulipas en México. Dicha prenda es originaria de Ciudad Tula.

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Según los antecedentes históricos, la prensa se elabora a partir de piel de becerro o gamuza de venado, con grabados en piel de color blanco y flores; los adornos incluyen flecos largos en mangas, espalda, frente y orilla de la cuera. Con frecuencia tiene el escudo del estado en la espalda.

La primera cuera fue elaborada por el artesano Rosalio Reyna Ortega, por encargo del general revolucionario Alberto Carrera Torres.

Roxana Aguirre Elizondo, quien asistió en representación del titular del IMPI, Vidal Llerenas Morales, dijo que esta entrega consolida un esfuerzo conjunto que otorga una protección jurídica formal para salvaguardar el valor cultural y el linaje de las generaciones de artesanos locales.

Reconoció el empuje del gobierno y el soporte técnico brindado por la UAT, apuntando que la política federal prioriza el trabajo directo en territorio con las comunidades.

dmrr