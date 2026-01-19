Más Información
Garduño, ex titular del INM, va a la SEP; se suma como director de Centros de Formación para el Trabajo
Corte avala no revisar sentencias de extintas Salas; Lenia se impone y conserva párrafo para reabrir cosa juzgada
Joven de 18 años se graba tras cometer un asesinato y envía el video por error a su madre; es detenido en Milpa Alta
Profeco presiona a Ocesa tras 4 mil 700 quejas de fans de BTS; exige claridad en precios y paquetes VIP
TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIS.- Policías de investigación detuvieron a tres empleados del Registro Civil de Chiapas, que presuntamente expedían actas ilegales de nacimiento a extranjeros, en complicidad con redes dedicadas al tráfico de personas.
Los arrestados Artemio N, Juan N y Jorge N, enfrentan la comisión de delitos de abuso de autoridad, asociación delictuosa y acceso ilícito a sistemas de informática.
Jorge Luis Llaven Abarca, fiscal general de Chiapas, informó que los tres imputados se encuentran a disposición de las autoridades judiciales para enfrentar los hechos imputados.
Lee también Seis feminicidios en 19 días en Morelos; colectiva pide reforzar prevención de la violencia contra mujeres
El pasado 12 de enero, la Fiscalía recibió una denuncia formal de la dirección general del Registro Civil, derivada de una auditoría interna realizada por su órgano de control interno.
En esa revisión se detectaron anomalías en el manejo de información y en el uso de los sistemas informáticos, específicamente en los procesos de expedición y corrección de actas de nacimiento.
Con esos hallazgos, se inició la integración de una carpeta de investigación y fueron identificados los tres presuntos responsables que laboraban en el Registro Civil y, "presuntamente expedían actas de nacimiento de manera ilegal a personas extranjeras, en complicidad con redes dedicadas al tráfico de personas".
Avanzan investigaciones para detener a homicidas de agente ministerial en Morelos; aseguran conocer datos sobre los autores materiales
aov
Noticias según tus intereses
[Publicidad]
[Publicidad]