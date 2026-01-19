TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIS.- Policías de investigación detuvieron a tres empleados del Registro Civil de Chiapas, que presuntamente expedían actas ilegales de nacimiento a extranjeros, en complicidad con redes dedicadas al tráfico de personas.

Los arrestados Artemio N, Juan N y Jorge N, enfrentan la comisión de delitos de abuso de autoridad, asociación delictuosa y acceso ilícito a sistemas de informática.

Jorge Luis Llaven Abarca, fiscal general de Chiapas, informó que los tres imputados se encuentran a disposición de las autoridades judiciales para enfrentar los hechos imputados.

El pasado 12 de enero, la Fiscalía recibió una denuncia formal de la dirección general del Registro Civil, derivada de una auditoría interna realizada por su órgano de control interno.

En esa revisión se detectaron anomalías en el manejo de información y en el uso de los sistemas informáticos, específicamente en los procesos de expedición y corrección de actas de nacimiento.

Con esos hallazgos, se inició la integración de una carpeta de investigación y fueron identificados los tres presuntos responsables que laboraban en el Registro Civil y, "presuntamente expedían actas de nacimiento de manera ilegal a personas extranjeras, en complicidad con redes dedicadas al tráfico de personas".

