LA PAZ, BCS.— En menos de una semana, corporaciones de Baja California Sur frustraron tres secuestros virtuales dirigidos a adolescentes, una modalidad delictiva que encendió alertas en el estado.

El secretario general de Gobierno, Saúl González Núñez, confirmó a EL UNIVERSAL los tres casos y señaló que se implementará una campaña preventiva ante el incremento de estos reportes y la identificación de llamadas provenientes de números foráneos.

Indicó que la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE) logró actuar a tiempo y pudo atender las situaciones. Se trató de dos jóvenes de 17 años y una adolescente de 16, atendidos entre el sábado pasado y esta mañana.

Lee también Reportan 3 hombres asesinados y una mujer herida en Culiacán y Navolato, Sinaloa; hay notificaciones de bloqueos y enfrentamientos

Se desplegaron operativos coordinados entre la Policía Estatal Preventiva, la Policía Municipal de La Paz y Los Cabos, y la Unidad Cibernética.

Tres casos en cinco días

El primer incidente ocurrió el 6 de diciembre en La Paz, cuando un menor de 17 años fue aislado mediante engaños y su familia recibió exigencias por 500 mil pesos. Policías estatales y municipales localizaron al joven tras aplicar el protocolo de secuestro virtual.

El 8 de diciembre, otro menor de 17 años fue ubicado en Los Cabos, luego de que delincuentes solicitaran 50 mil pesos a su familia, en una estrategia similar.

Lee también Elementos del Ejército refuerzan vigilancia en frontera con Guatemala tras incursión de células del crimen organizado

Policías informan a los jóvenes sobre riesgos virtuales (11/12/2025). Foto: Especial

El caso más reciente se registró este jueves, cuando una adolescente de 16 años fue hallada -en óptimas condiciones- en la colonia Valle del Mezquite, en La Paz, después de un reporte recibido al 911.

La Unidad Cibernética confirmó que se trató de un secuestro virtual y la joven fue regresada a su familia.

Gobierno estatal alista campaña de prevención

Tras estos hechos, el secretario general de Gobierno, Saúl González Núñez, afirmó que el estado reforzará la difusión de información para evitar que más familias sean víctimas de esta modalidad.

“Estamos detectando que estas llamadas provienen de números de fuera del estado. La Policía Cibernética ya investiga y lanzaremos una campaña para alertar a la ciudadanía sobre cómo operan estos secuestros virtuales”, señaló.

Lee también Fiscal de Coahuila celebra detención de “El Limones”; reconoce que tenía señalamientos de extorsiones en toda la Comarca

González Núñez enfatizó que la colaboración familiar es clave, pues los delincuentes buscan aislar emocional y físicamente a los adolescentes para simular la privación de la libertad y presionar por un pago inmediato.

La SSPE por su parte, reiteró el llamado a denunciar la extorsión al número 089 y evitar atender llamadas de números desconocidos.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

aov/cr