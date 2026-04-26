Reynosa, Tamaulipas. El alcalde de esta ciudad fronteriza tamaulipeca, Carlos Peña Ortiz, felicitó a Julio César Chávez Jr., por su triunfo al vencer al colombiano John Caicedo.

La pelea se realizó la noche de ayer sábado en el estadio de béisbol “Adolfo López Mateos”, donde unas 10 mil personas fueron testigos de cómo el mexicano derrotó al colombiano, con un nocaut técnico.

En la primera fila se sentaron el alcalde Peña Ortiz, acompañado de su esposa Alejandra Yelitza Garza, y los espectadores que aplaudieron a los ganadores.

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También asistieron a esta función boxística la senadora Maki Esther Ortiz Domínguez; la diputada federal Claudia Alejandra Hernández Sáenz; el excampeón mundial Omar Figueroa y su hermano, actual campeón mundial, Brandon Figueroa, tamaulipecos.

En la pelea semiestelar, el sinaloense Fernando Quiñones derrotó al sonorense José Hernández y el púgil reynosense Gerardo "El Bendito" Estopellán también abatió a su contrincante.

Asimismo, Reynosa vivió con dos espectaculares eventos con más de 25 mil asistentes: el encuentro en 16 peleas de box y el festejo a los niños y niñas con Luli Pampín, fiestas que alientan la sana convivencia de las familias de Reynosa y la región.

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