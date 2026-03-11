Reynosa, Tamaulipas.- El próximo 25 de abril se presentará en esta ciudad fronteriza el peleador mexicano Julio César Chávez Jr, en un evento que promueve el presidente del Consejo Mundial de Boxeo, Mauricio Sulaimán.

El alcalde de esta ciudad fronteriza tamaulipeca, Carlos Peña Ortiz, dialogó con los campeones mundiales Julio César Chávez y Julio César Chávez Jr. y en son de broma, el expugilista mexicano Julio César Chávez, expresó: "Estoy tratando de que el presidente municipal se suba a un round conmigo".

Y en la charla quedó pendiente el posible encuentro amistoso sobre el ring entre Carlos Peña Ortiz y la leyenda mundial, Julio César Chávez.

Lee también UAT es sede de la Copa FutBotMX; iniciativa busca consolidar la educación, innovación y desarrollo del talento

Asimismo en la reunión el presidente municipal dijo que "para nosotros es muy importante, agradecemos mucho que los dos campeones estén aquí en el municipio, llevando su testimonio de vida a diferentes escuelas, haciendo trabajo social, recorriendo el municipio".

Además reveló que antes de la pelea, los campeones realizarán labor social, pues platicarán con niños y jóvenes en diversas colonias.

Julio César Chávez agradeció al alcalde Peña Ortiz la atención y la organización de la pelea de categoría mundial que se vivirá en esta ciudad con 12 peleas en cartelera, y Julio César Chávez Jr reconoció la calidad del complejo deportivo de Reynosa: "conocí la alberca, la pista de tartán, todo en excelentes condiciones", aseguró.

Se sabe que los combates boxisticos se llevarán a cabo en el parque Adolfo Lopez Mateos, y se contará con talentos locales para impulsar la participación de los reynosenses, comentó el director del Instituto Municipal del Deporte, Saúl Soto Castro.