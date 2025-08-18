Romita, Gto.- El presidente municipal de Romita, Pedro Tanamachi Reyes, ofreció una disculpa pública a las familias de Daniela Castro Palacios, de 27 años; Juan Pablo Vargas, de 29 años, y Carlos Esteban Rocha Anguiano, de 25 años, víctimas de desaparición forzada por parte de policías municipales que sin justificación los detuvieron en febrero de 2023, y quienes días después fueron encontrados muertos en una fosa clandestina en un basurero de la comunidad El Escoplo.

El alcalde expresó la disculpa en respuesta a una recomendación de la Procuraduría de Derechos Humanos que integró un expediente por la desaparición forzada de las víctimas.

El acto se llevó a cabo en las instalaciones de la Presidencia Municipal en presencia del representante de la PDHEG; los familiares de las víctimas no asistieron.

“Ofrezco una disculpa institucional pública a los familiares de la joven y los jóvenes víctimas de desaparición forzada el 19 de febrero de 2023, donde presuntamente policías municipales se vieron involucrados, hechos sucedidos en la administración pasada, período 2021-2024, afirmó que todas las recomendaciones que ha hecho la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato serán cumplidas; nos unimos con profundo respeto a la pena y dolor que estos lamentables hechos han causado a sus familiares, reprobamos firmemente cualquier acto que atente contra la dignidad humana, pues la desaparición forzada representa una grave violación a los derechos fundamentales y una herida profunda en el tejido social”, manifestó el edil.

La administración 2024-2027 reafirma el compromiso de no tolerar ni permitir este tipo de actos en su gobierno, porque Romita merece ser un lugar donde la justicia, la paz y el respeto a la vida sean valores que guíen nuestras acciones todos los días, agregó.

De acuerdo a las indagatorias que se siguieron desde la localización de las tres personas sin vida, en los hechos estuvieron implicados el entonces titular de la Policía de Romita, Roberto López Valadez, su escolta Roberto Carlos ‘N’ y su subalterno César “N”, encargado de los separos.

La noche del 19 de febrero Daniela y Juan Pablo, originarios de Silao, acudieron a un restaurante de Romita, y al salir del negocio junto con Carlos, Juan Pablo chocó con otro vehículo y fue trasladado a barandilla en la patrulla 2726, pese a que había llegado a un arreglo por los daños con el conductor afectado; Daniela y Carlos se trasladaron a la comandancia en donde los metieron a los separos junto con Juan Pablo, y ahí permanecieron hasta que se los entregaron a un grupo criminal.

En la resolución del expediente de queja 0360/2023, señaló que de acuerdo al Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, y con base en el causal de pruebas, encontró elementos para acreditar que los oficiales incurrieron en desaparición forzada, por ejemplo, detuvieron a las tres personas sin motivo justificado.

A consecuencia de esa violación a los derechos humanos, la PDHEG realizó seis recomendaciones al presidente municipal de Romita:

Que se otorgue una compensación a las víctimas indirectas; se emita una disculpa pública dirigida a las víctimas indirectas; se instruya a quien legalmente corresponda para que se inicie una investigación por la autoridad competente y se instruya a quien corresponda realizar las gestiones necesarias para otorgar atención psicosocial a las víctimas indirectas.

Asimismo, que se entregue un tanto de la resolución a las autoridades responsables y se integre una copia a sus expedientes personales y también que se imparta una capacitación a las autoridades responsables.

El alcalde aseguró que todas las recomendaciones serán cumplidas.

