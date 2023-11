El magistrade del Tribunal Electoral de Aguascalientes, Jesús Ociel Baena Saucedo, al igual que su pareja sentimental, fueron encontrades sin vida este lunes dentro de su domicilio

Las autoridades dieron a conocer que los cuerpos presentaban lesiones producidas por navajas.

Tras darse a conocer la noticia, se convocó a realizarse una Velada Nacional Pacífica por le magistrade, en la que al menos 40 ciudades de todo el país anunciaron su participación. Se invitó a compartir en redes sociales fotos de la velada con los hashtag #JusticiaParaOciel y #NiUnxmenos.

Así se han llevado a cabo las manifestaciones en distintos estados de la República:

Sonora

Colectivos Sonora Trans A. C. y Diverciudad se unieron a la manifestación nacional por la muerte de le magistrade Ociel Baena, para exigir justicia y que se reconozca su deceso como crimen de odio.

Luna García, representante de Sonora Trans A.C., dijo que la comunidad LGBTI+ exige justicia.

"Quienes conformamos la Asociación Sonorense por una Ciudad Diversa e Incluyente, A.C (Diverciudad AC) nos unimos con profunda consternación al duelo que embarga al estado de Aguascalientes por el trágico fallecimiento de le magistrade Jesús Ociel Baena Saucedo. Nos llena de indignación que actos de odio hacia nuestra comunidad persistan".

Acompañada de alrededor de 50 personas congregadas en las escalinatas del Museo de la Universidad de Sonora, leyó un posicionamiento. "Exigimos con firmeza a las autoridades competentes justicia para Jesús Ociel y para todas las víctimas de crímenes cometidos contra nuestra comunidad".

"Demandamos de manera imperativa la aplicación del Protocolo Nacional de Actuación LGBTI+ con el objetivo de garantizar una justicia inclusiva".

Velada Nacional Pacífica por le magistrade Jesús Ociel Baena Saucedo en Sonora. Foto: Amalia Escobar / EL UNIVERSAL

Esta solicitud va dirigida a la Fiscalía encargada de la investigación del ilícito y a nuestro Presidente instándoles a llevar a cabo la investigación con una perspectiva de diversidad sexual y, crucialmente, considerando la posibilidad de que este acto constituya un crimen de odio, ya que actualmente México se sitúa como el segundo País de Latinoamérica con más crímenes de odio, citó.

"Reconocemos la trascendental influencia de la educación en el hogar y subrayamos que la violencia, en sus formas más perniciosas, comienza con risas y expresiones verbales. Instamos a todes aquelles que posean un micrófono o un medio de comunicación a cambiar la narrativa, enfocándose en la imperante necesidad de justicia. Es esencial mantener la presión sobre las autoridades para que esclarezcan no solo el asesinato, sino también las causas que lo motivaron. La exigencia de justicia debe perdurar".

Hicieron un llamado enérgico a la sociedad en su conjunto para unirse a esta lucha. "Solo mediante la unión de fuerzas podremos construir un mundo en el que la diversidad sea celebrada, y donde cada persona pueda vivir libremente, sin temor ni discriminación".

"No descansaremos hasta que se haga justicia por Jesús Ociel Baena Saucedo y por todas las personas que han sido víctimas de la intolerancia".

*Con información de Amalia Escobar

Hidalgo

Colectivos e integrantes de la Comisión de Derechos Humanos de Hidalgo realizaron un homenaje al magistrade Ociel Baena, con veladoras y un minuto de silencio recordaron su lucha; exigieron un cese a la violencia que vive la diversidad sexual y de género.

Organizado por la presidenta del grupo Transgénero Hidalgo, Karen Quintero, diversas organizaciones así como la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos Ana Parra y un grupo de alrededor de 70 personas acudió a la plaza Independencia donde colocaron una fotografía del magistrade, así como veladoras.

La presidenta Ana Parra leyó un posicionamiento en el que destacó que Baena fue una persona disruptiva, creativa, sin miedo, sin censura que luchó desde su trinchera por abrir espacios para las personas de la diversidad.

Lamentó que recibiera sistemáticamente mensajes violentos desde burla, hasta contenido hiriente y amenazas de muerte, por lo que apenas en julio de este año, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación estableció medidas cautelares en su favor.

Resaltó que no solo es hecho delictivo, sino es el resultado de la violencia por prejuicios, juicios de valor y de discriminación estructural que padecen las personas que pertenecen a la diversidad sexual y de género, incluidas las defensoras de los derechos humanos.

Exigieron que la Fiscalía de Aguascalientes investigue de manera exhaustiva y con apego a los enfoques basados en derechos humanos y de género de las víctimas.

Condenaron cualquier tipo de manifestación de odio, violencia o discriminación en contra de la población de la diversidad sexual. “ Por la memoria del magistrade de Jesús Ociel Baena que su muerte no queda impune, que su legado brille que sea inspiración para las personas “.

*Con información de Dinorath Mota López

Morelos

Cuernavaca, Mor.- Integrantes de la diversidad sexual realizaron una velada frente al memorial de víctimas, en las puertas de palacio de Gobierno, para castigar a los responsables del crimen de le magistrade Jesús Ociel Baena Saucedo y su pareja sentimental, Dorian Daniel Herrera.

“Ni nos regresan al closet, ni nos silencian y ni nos invisibilizan porque tenemos la fuerza de la lucha de la historia de nuestra presencia”, expresaron.

En su manifestación lamentaron que la violencia, una vez más, haya arrebatado a una persona valiosa que con gran valentía expuso su vida por la visibilidad de los derechos humanos de todas las poblaciones LGBTTTIQ+.

“No vamos a permitir que el crimen que le arrancó la vida a nuestro magistrade Jesús Ociel quede impune. Exigimos a las autoridades una investigación conforme a derecho, que respete el debido proceso y una investigación con perspectiva de diversidad sexual, género y derechos humanos”, exigieron.

Pidieron castigar a quienes hayan sido los responsables del crimen de Ociel y su pareja, así como la reparación del daño para la no repetición, “pues nos preocupa de sobre manera la violencia verbal y física contra las personas de la diversidad sexual y no binarias”, externaron.

“Ociel nos vas a ser mucha falta. Tu población está de luto. Esta lucha no será la misma sin ti, pero te prometemos no bajar la guardia y no descansar hasta que todo aquello por lo que luchaste, viviste y moriste sea una realidad. !No más impunidad, justicia!”, gritaron.

*Con información de Justino Miranda

Tabasco

Los activistas que luchan por los derechos de la comunidad LGBT+ se congregaron en una protesta, frente al Congreso de Tabasco, exigiendo justicia y la tipificación de los crímenes y discursos de odio dirigidos contra este colectivo.

Con la emblemática bandera que identifica al Movimiento LGBT+ y veladoras en señal de duelo, los miembros del Frente Tabasqueño por la Diversidad Sexual en contra de la Discriminación, compuesto por ocho Organizaciones No Gubernamentales, expresaron su firme exigencia de que la muerte del Magistrado no quede impune y exigieron que no se les de carpetazo.

Dayana Arías Torres, integrante del Frente, criticó la prontitud con la que las autoridades de Aguascalientes declararon el caso como un suicidio, resaltando la necesidad de una investigación más profunda.

Halil Rodríguez, representante de la Secretaría de la Diversidad Sexual del PRI, se sumó al reclamo de la comunidad LGBT+, instando a la gobernadora de Aguascalientes, María Teresa Jiménez Esquivel, a llevar a cabo las diligencias necesarias para esclarecer la muerte del Magistrado. Rodríguez destacó el papel de Baena como defensor de los derechos y luchador contra la discriminación.

*Con información de Leobardo Pérez Marín

San Luis Potosí

En la tarde del día de hoy, activistas y población de la comunidad LGBT+ se reunieron en Plaza Fundadores en la capital potosina para honrar la memoria de Ociel Baena Saucedo, le primer magistrade no binarie del Tribunal Electoral de Aguascalientes y de América Latina, así como para pedir justicia por su muerte y de la de miles de personas más por crímenes de odio.

“Ociel fue une magistrade que luchó por las cuotas arco iris, por la inclusión de las poblaciones LGBT… pero también estaba buscando, junto a la diputada Salma Líbano, frenar y castigar los discursos de odio de legisladores, de candidatos que quisieron ostentar un puesto de elección y el día de hoy esa voz tan importante fue callada…”, dijo uno de los manifestantes.

Velada Nacional Pacífica por le magistrade Jesús Ociel Baena Saucedo en SLP. Foto: Regina Arellano / EL UNIVERSAL

Asimismo, revelaron que México es el segundo país en América Latina con más crímenes de odio. Por lo que criticaron fuertemente que este caso se haya manejado en medios de comunicación como un crimen pasional, lo que resulta también en discursos de odio.

“Hoy es Ociel, pero en San Luis Potosí también existen personas que les han quitado su vida, por el abuso, por la discriminación, por ser quienes somos, libres.”, señaló Francisco Olvera, activista y fundador de Casa Orquídea. Por lo mismo, Olvera invitó a la población LGBT potosina a que en los próximos días estén atentos a un llamado para realizar una marcha hacia la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí (FGESLP) para luchar en contra de las injusticias y discriminación que, día con día, vive la población LGBT+. La convocatoria se realizará un día antes de que se haga la marcha.

Velada Nacional Pacífica por le magistrade Jesús Ociel Baena Saucedo en SLP. Foto: Regina Arellano / EL UNIVERSAL

“Yo no quisiera que un día estuviera mi foto ahí y porque no lo quiero, por eso marcho, por eso grito y si hay que romper, rompemos y si hay que destrozar, destrozamos. Creo que hemos vivido las manifestaciones muy pacíficas en torno a la Fiscalía (…) vamos a marchar, no estamos exentos, y el día que le suceda a una, ahí vamos a estar todas.”

*Con información de Regina Arellano

Tlaxcala

Congregada en la explanada de la plaza Juárez, la comunidad LGBT de Tlaxcala se sumó a la velada nacional convocada para exigir justicia por el asesinato del magistrade Jesús Ociel Baena Saucedo, porque de no hacerlo crecerá el odio contra esa población que lucha por la diversidad sexual.

Al grito de justicia, encendieron veladoras en memoria del magistrade y también activista, quien fue asesinado en Aguascalientes junto con su pareja Dorian N.

Antonio Escobar, representante del colectivo Comunidad LGBTTI+Q Tlaxcala, dijo que en México, aunque hay avances por el reconocimiento y defensa de los derechos de quienes de identifican con otro género diferente al de su nacimiento, todavía no gozan de todos sus derechos y viven crímenes de odio.

"Hoy se ha ido un gran activista que hizo mucho por la comunidad, por eso exigimos justicia porque no es un crimen personal, es un crimen de odio", expresó.

Entre lágrimas, algunos de los presentes relataron experiencias vividas por discriminación, las cuales enfrentaron y superaron con apoyo del magistrade.

"Lo que más nos niegan es nuestro derecho a la identidad y gracias a él hemos avanzado mucho", expresó uno de los presentes identificado con la comunidad no binarie.

Sobre la explanada de la Plaza Juarez, al frente del Palacio Legislativo, colocaron pancartas con consignas sobre justicia.

"Exigimos a las autoridades esclarecer el asesinato de le magistrade. Queremos nombres y rostros de los asesinos", se leía en una pancarta.

*Con información de Justino Miranda

Chiapas

Activistas e integrantes de la comunidad LGBTTTIQ+ realizaron la noche de este lunes una velada en memoria y justicia por el asesinato del magistrado Jesús Osiel Baena Saucedo.

Una docena de manifestantes se reunió en la puerta principal del Congreso Estatal donde encendieron velas y colocaron flores en señal de luto y dolor.

José Eliécer Esponda Cáceres, integrante de la Red por la Inclusión de la Diversidad Sexual en Chiapas, dijo que la comunidad de la diversidad sexual considera que el homicidio de Baena Saucedo derivó de sus funciones públicas.

"Creemos y sospechamos que fue por el ejercicio de sus funciones y la exposición abierta de un discurso progresivo de los derechos humanos hacia la diversidad sexual", afirmó.

En la exigencia de procuración de justicia, señaló que esperan que las autoridades competentes establezcan los mecanismos adecuados para que se esclarezca con prontitud cuál fue la causa del asesinato .

"Nosotros sospechamos que el crimen no fue pasional porque también es común que a las personas homosexuales , lesbianas o trans cuando son asesinadas sea fácil desviar la investigación y resolverla diciendo que es un crimen pasional", sostuvo el activista.

Los manifestantes concluyeron el mitin con gritos de "Justicia, justicia para Osiel!", "Ni une menos!".

En Tapachula, también un grupo de activistas protestó por el asesinato del magistrado Jesús Osiel .

"Tapachula no es ajena a los crímenes de odio, ya no queremos más asesinatos de nuestros compañeros, compañeros, expresó uno de los manifestantes.

*Con información de Óscar Gutiérrez

Chihuahua

Ciudad Juárez.- En las oficinas del Instituto Estatal Electoral (IEE) en el estado de Chihuahua, se reunieron diversos colectivos para unirse a la velada nacional en honor al magistrade Ociel Baena Saucedo.

Entre los colectivos que participaron en la velada se encuentra el de Comité de la Diversidad Sexual de Chihuahua y el Movimiento Cannabico.

La velada se realiza durante la sección del IEE, donde los asistentes portaban consigo banderas de la comunidad LGBT, velas, algunas cartulinas con la foto del magistrade, entre otros.

Velada Nacional Pacífica por le magistrade Jesús Ociel Baena Saucedo en Chihuahua Foto: Especial.

En Chihuahua el Comité de la Diversidad Sexual exigió durante este lunes que se esclarezca el caso y se le dé un debido manejo de la información.

Cabe destacar que la velada sólo se realizó en el municipio de Chihuahua, sin que otro municipio se haya unido hasta el momento.

*Con información de Paola Gamboa

Zacatecas

La noche de este lunes, integrantes de los colectivos de la diversidad sexual en Zacatecas se unieron a la manifestación nacional con una velada en memoria del magistrade Jesús Ociel Baena que realizaron en la explanada de la Plaza de Armas.

Al lugar llegaron personas de la comunidad LGBTI, quienes comenzaron la velada pasadas las 20:00 horas hasta las 22:00 horas, quienes encendieron veladoras y las banderas del arcoíris que colocaron en el piso, donde recordaron el legado que les dejó le magistrade, además de exigir justicia y se esclarezca el caso.

Paz Barrón, presidenta del Colectivo Lésbico Feminista de Zacatecas, quien también es integrante del Observatorio Nacional de Crímenes de Odio de LGBT, dijo que exigen que se investigue a fondo este crimen, tras considerar que fue muy apresurada la postura de la Fiscalía General de Justicia de Aguascalientes en señalar y tildar que “se trató de un crimen pasional”.

Velada Nacional Pacífica por le magistrade Jesús Ociel Baena Saucedo en Zacatecas. Foto: Especial.

Refirió que le magistrade era incómodo para mucha gente de la clase política y del mismo sector en el que se desempeñaba, por la misma intolerancia que hay contra las personas de comunidad LGBTI, más aún porque Ociel Baena tenía amenazas, por ende, insistió que seguirán con las acciones para exigir que se hagan las investigaciones a fondo.

Mencionó que se analiza la posibilidad de que si la familia lo permite, un grupo de zacatecanos de la comunidad de la diversidad sexual viaje a Aguascalientes para poder asistir mañana a los funerales del magistrade.

*Con información de Irma Mejía

Quintana Roo

Colectivos de la diversidad sexual se declararon en luto hoy, en la ciudad de Cancún, luego de que el magistrade del Tribunal Electoral de Aguascalientes, Jesús Ociel Baena Saucedo, y su pareja, Dorian Daniel Nieves, fuesen encontrados en su domicilio, muertos, con signos de violencia, lo que asumen como un crimen de odio.

Representantes de organizaciones LGBTTTIQA+ de esta ciudad se dijeron consternados ante el asesinato de Baena Saucedo, la primera persona no binaria en asumirse como tal, dentro de la judicatura, y exigieron investigaciones exhaustivas para impedir que quede impune.

Con velas, cartulinas con distintas leyendas y banderas con los colores de la diversidad, integrantes de la comunidad subrayaron que la muerte violenta del magistrade lastima particularmente a Quintana Roo.

Ocurre que, en septiembre pasado, Baena Saucedo visitó Cancún y Chetumal, para intercambiar su historia con la comunidad LGBT+, y con legisladoras y legisladores.

Durante esa visita participó en la elaboración de un recurso que miembros de la diversidad interpusieron ante la Sala Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), para que el Instituto Electoral del estado (IEQROO) defina acciones afirmativas que garantice la participación de la diversidad en cargos públicos de elección popular.

“Nos lo arrebataron”, dijo Edgar Mora, de Círculo Igualitario, al compartir la anécdota, acompañado por integrantes de Foro Cuir, Red de Organizaciones y Actividades (Roca); Unidos y Ayuntando por Cancún (Unayac), Pride Cancún, Colors Team, Mujer Libre (Muli), Claridad Movimiento y Apocalipstick, quienes se dieron cita en el Monumento de las Estrellas y los Caracoles, mejor conocido como “El Ceviche”.

“Platicando con él cuando viene a Quintana Roo, específicamente a Cancún, varias de las compañeras y compañeros nos acercamos a él, le platicamos la idea de buscar esta posibilidad del litigio estratégico y nos dijo: ‘Adelante, díganme cómo engancho’.

“Fueron pláticas con él de largo rato, de sentarse a leer, a escribir, a borrar, a cambiar y, sobre todo, el impulso que nos dio cuando el Tribunal de Quintana Roo no nos dio la razón y nos dijo: ‘Síganle, tenemos que ver que esto salga’. Y se corrigió y se revisó, participó en asesorías que nos daba. Fue pieza clase para motivarnos”, expresó Mora, quien resaltó la emoción de Ociel Baena al saber que la sentencia del TEPJF les fue favorable.

Por separado, Muli, Lizbeth Lugo, subrayó que la muerte violenta de la pareja debe investigarse bajo dos perspectivas: Como persona que defendía los derechos humanos y como integrante de la comunidad Lésbico-Gay-Bisexual-Trans-Intersexual-Queer +.

“No le hallaron sin vida, le hallaron en un contexto de muerte”, manifestó la abogada, quien resaltó que la investigación debe conducirse con seriedad, sin revictimizar, sin estigmas, prejuicios y sí con respecto no sólo a su investidura, sino a la identidad de género de Baena Saucedo, como persona no binaria.

Al dar lectura a un pronunciamiento, exigieron también que se respete su pronombre “elle” y evitar la difusión y reproducción de imágenes sobre el crimen; y pidieron a la sociedad evitar comentarios, insultos, palabras de desprecio, chistes e incluso memes que alimenten discursos de odio.

“Ninguna ‘e’ ha matado a nadie. El odio y la intolerancia, sí. Los discursos de odio asesinan”, indicaron.

Conforme a los colectivos, es evidente que lo ocurrido se trató de un crimen de odio y criticaron las primeras versiones que ha manejado la autoridad en Aguascalientes.

En el caso de Quintana Roo, indicaron que, de 2010 a la fecha, se han registrado en la entidad más de 70 crímenes de odio.

Nadia Fabela, de Foro Cuir, recordó que hace dos años por un caso de crimen de odio, las autoridades prometieron que se crearía en la Fiscalía General del estado (FGE), la Unidad de la Fiscalía Especializada en Crímenes contra la Comunidad LGBT+, que existe, “pero no es operacional”.

“Llevamos seis casos que hemos acompañado desde Foro Cuir, junto con Muli, para que se investiguen con enfoque de Diversidad, pero ninguno ha pasado y terminan remitiéndolos a la FGE y se investigan por cuestiones como asaltos, accidentes, homicidios”, reclamó.

Con información de Adriana Varillas





