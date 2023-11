Jesús Ociel Baena, primer magistrade no binarie: ¿qué significa?

Este lunes se informó el hallazgo sin vida del magistrade Jesús Ociel Baena Saucedo en Aguascalientes. Era especialista en derechos político-electorales e impulsore de litigios estratégicos electorales con perspectiva LGBTIQ+, así como primer magistrade electoral no binarie de América Latina.

Su cuerpo fue hallado junto al de su pareja al interior de un domicilio ubicado en el fraccionamiento Punta de Cielo, en Aguascalientes, por lo que las autoridades indagan su muerte bajo perspectiva de género.

El 1 de octubre de 2022 rindió protesta como magistrade electoral no binarie marcando un hito no sólo en el Derecho Electoral de la Judicatura sino para las poblaciones LGBT+, pero ¿qué significa ser no binarie?

Fotos: Facebook Jesús Ociel Baena Saucedo

¿Qué es ser de género no binarie?

Para aquellas personas que no se identifican ni como mujeres ni como hombres, la definición de género ha marcado un límite en sus comportamientos, definiciones e ideas, por lo que reconocerse como personas no binaries les ha empoderado.

En un artículo de Una Mirada a la Ciencia, publicado por la UNAM, la doctora Lucía Ciccia, investigadora del Centro de Investigaciones y Estudios de Género de la Máxima Casa de Estudios explicó que el género no tiene nada que ver con el sexo ni la orientación sexual.

“Es importante aclarar conceptos que con frecuencia se encuentran solapados. La identidad de género es el género con el que nos identificamos; algunas personas se identifican como varones, otras como mujeres; otras no se identifican ni como varones ni como mujeres. Éstas últimas tienen identidades de género no binarias” se lee.

Mientras que la Fundación Marie Stopes México publicó un artículo en su sitio web en el que indicó que el género no binarie, también conocido como genderqueer, se refiere a un conjunto de identidades transgénero que agrupa a todas aquellas que no se sienten identificadas con lo masculino o femenino.

El día que Jesús Ociel Baena se convirtió en magistrade electoral

Fue un 1 de octubre de 2022 cuando flanqueado por la bandera gay, le magistrade no binarie rindió protesta en el Tribunal Electoral del Estado de Aguascalientes. Aunque recibió apoyo las críticas se hicieron presentes desde que se desempeñó como secretarie general de acuerdo en el Tribunal.

De acuerdo con su curriculum vitae, Baena Saucedo tenía una licenciatura en Derecho; dos maestrías en Derecho y Derecho Electoral y un doctorado en Derecho.

Tacones, Derecho Electoral y orgullo: Ociel Baena, primer magistrade electoral no binarie en AL

- con información de Eduardo Dina





