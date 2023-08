La investigación de parte de la Fiscalía General de la República (FGR) hacia el médico anestesiólogo de Los Cabos, Baja California Sur, Gustavo Darwin Aguirre Castro, por haber adquirido fentanilo de uso médico dio un giro y ahora se investiga a su esposa, quien es médica pediatra.

Según informaron su abogado, Antonio Juárez Navarro y la especialista, la doctora Mónica Jáuregui, esposa del doctor, al momento de la entrega de la casa -que había sido asegurada como parte de la investigación- se les comunicó que se había iniciado una carpeta de investigación ahora contra la pediatra.

“Ayer se entregó la casa al Dr. por orden del juez federal y momentos después se informó que iniciaron una carpeta de investigación ahora con la pediatra y volvieron a asegurar el inmueble por el mismo fentanilo que ya le habían acusado a él”, expuso el abogado.

Calificó a esta situación como “persecución y abuso de autoridad”, y sostuvo que se tratan de actos “irregulares y corrupción que muestran su desesperación, mala fe y dolo”.

Esposa del anestesiólogo de Los Cabos acusa de incriminación

Por su parte, la doctora afirmó que no tiene nada que ver en el tema y reiteró que esta acción de la autoridad afecta a su familia, especialmente a sus hijas, 1 y 4 años de edad que estuvieron presentes durante el aseguramiento del inmueble, hace casi dos meses ya.

“Yo soy pediatra. No tengo nada que ver con esos fármacos. Los uso cuando voy a intubar a un paciente y eso es en un hospital. Me siento mal por que ya nos habían dicho una cosa y ahora me dicen que siempre no. Esto no está bien. Están buscando cosas para involucrarnos, pero en mi casa no hay nada, no las hay. Es una burla la verdad”, expuso en un video que compartió en sus redes sociales.

La pediatra sostuvo que como médica se siente que no puede ejercer su profesión con libertad.

“Cuiden su trabajo por que nos incriminan por todo. No puede uno ejercer con libertad. Después de esto mi familia está fracturada. Por completo. Mis hijas no entienden, pero recuerdan. Ellas estaban en un cuarto con un policía cuando aseguraron la casa, y les preguntaron cosas que no tienen sentido. Tienen cuatro y un año”, puntualizó.

Por su parte, el anestesiólogo compartió que lo que enfrentan es una “incongruencia total” y remarcó la falta de medicamentos y la intención de los médicos solo de ayudar a sus pacientes, dijo.

El abogado confirmó a EL UNIVERSAL que este jueves el inmueble sigue asegurado de parte de la FGR que ahora involucró en la investigación a la esposa del doctor y médica pediatra.

Este caso inició hace casi dos meses cuando la FGR realizó un cateo a la casa del doctor y encontró cuatro cajas con seis ampolletas de fentanilo de uso médico.

Según el doctor y su abogado, el fentanilo se adquirió de manera legal, en una farmacia certificada en Guadalajara, Jalisco y la compra se realizó con su recetario para medicamentos controlados. El paquete fue enviado a la casa del doctor y cuatro días después, la Secretaría de Marina, la FGR y autoridades locales llegaron a su domicilio.

El caso lo difundieron por redes sociales y a partir de entonces han evidenciado las actuaciones de las autoridades.

bmc