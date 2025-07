Hermosillo, Sonora.- Una fuerte polémica surgió en la capital del estado, luego de que integrantes de Ciudadanía Activa, con picos y palas destruyeran la trota pista recién construida en el Bosque Urbano de La Sauceda.

La obra pública forma parte del proyecto de Rehabilitación del bosque La Sauceda, hoy por hoy, convertido en un área natural protegida, sujeta a conservación ecológica con el objetivo de preservar los ecosistemas de la región.

La Sauceda fue inaugurado como parque en 1994 y cerró sus puertas en 2012 por incumplimientos fiscales tras varios años de descuido de gobiernos posteriores.

Este emblemático sitio ha pasado de 40 a 120 hectáreas, consolidándose como uno de los patrimonios ambientales más importantes en la historia de Sonora.

Activistas destruyen trota pista en el Bosque Urbano de Hermosillo (27/07/2025). Foto: Ciudadanía Activa

El gobierno del estado lleva a cabo un programa de rescate de esta área que por varios sexenios no sólo fue olvidada, sino vandalizada e incendiada en varias ocasiones.

Apenas el 23 de marzo pasado, el gobernador Alfonso Durazo inauguró la primera etapa rescatada. "La rehabilitación de este espacio ha permitido la modernización de diversas áreas para la cultura, el deporte y la convivencia familiar", externó en esa ocasión.

Entre las principales mejoras, en su primera etapa, destacan: Foro al Aire Libre, Kiosco Central, Mega Juego, Área de Palapas, Kioscos y Zona de Comida, el Humedal, Andador Principal y Zona de Food Trucks.

El gobernador Durazo destacó que, el rescate de La Sauceda es una acción histórica que garantiza a los sonorenses un espacio digno, seguro y sustentable. Sin embargo, su preservación requiere la participación de la sociedad, que será la encargada de proteger este legado para las futuras generaciones.

Trota pista, la segunda etapa: Alfonso Durazo

Con la finalidad de embellecer la trota pista y reforzar el entorno natural del Bosque Urbano La Sauceda en su segunda etapa de rescate, el gobernador Alfonso Durazo anunció el pasado 16 de junio que Grupo Alta realizó la donación de 86 palmeras para ser plantadas en este emblemático espacio natural para las y los sonorenses.

Subrayó que, gracias a este tipo de colaboraciones, se avanza en la segunda etapa de modernización del Bosque Urbano, la cual contempla la reforestación de 4 mil árboles nativos; ⁠⁠senderos; ⁠⁠skatepark; un laboratorio de educación ambiental; ⁠⁠el regreso de “La Burbuja”; ⁠⁠y otros espacios recreativos y educativos.

Activistas destruyen trota pista en el Bosque Urbano de Hermosillo (27/07/2025). Foto: Ciudadanía Activa

“Con enorme gusto quiero compartirles una gran muestra de solidaridad y compromiso social por parte del sector privado. Un grupo empresarial, el Grupo Alta ha donado al Gobierno del Estado 86 palmeras que serán plantadas en el Bosque Urbano La Sauceda. Gracias a este tipo de colaboraciones seguiremos avanzando con mayor facilidad en la segunda etapa de modernización del Bosque Urbano”, expresó el gobernador Durazo.

La Sauceda ha vuelto a ser un espacio de esparcimiento para las familias sonorenses.

El gobierno de Sonora está invirtiendo aproximadamente 200 millones de pesos en la rehabilitación del bosque urbano La Sauceda, con el objetivo de convertirlo en un espacio recreativo y cultural para la ciudad de Hermosillo.

Ambientalistas realizan jornadas de limpieza

En 2018, docentes de la Universidad de Sonora, estudiantes, ambientalistas y sociedad en general se unieron para el rescate del humedal de La Sauceda, a fin de concientizar en el cuidado de las áreas naturales, además de realizar estudios para el cuidado y conservación de la flora y fauna del lugar.

Algunas personas que iniciaron acciones de limpieza en esa zona son parte del colectivo Ciudadanía Activa.

El sábado 26 de julio publicaron en su página de Facebook una serie de fotografías donde se muestran destruyendo la trota pista.

"Jornada 310 de limpieza y reforestación en La Sauceda, recuperación, por segunda vez, del Bosque Hundido", externaron.

Activistas destruyen trota pista en el Bosque Urbano de Hermosillo (27/07/2025). Foto: Ciudadanía Activa

Aseguran que las autoridades estatales incumplieron el acuerdo de no construir la pista de asfalto por el área del bosque hundido, por lo tanto, levantarán la obra.

Ante estos hechos algunas personas consideran que están realizando actos vandálicos que incluso deberían castigarlos.

"Lamentable que haya quienes se dediquen únicamente a destruir en lugar de construir. Es momento de que la ciudadanía vea con claridad la falsedad de ciertas organizaciones que, bajo el disfraz del activismo, solo buscan beneficio propio. Atacar obras que claramente representan un beneficio para la sociedad no solo es inmoral, sino que constituye un delito. Ojalá las autoridades actúen con firmeza y apliquen la ley. Ya basta de estos pseudo activistas cuyo verdadero interés es el dinero y no el bienestar común", reprobó Guillermo Díaz.

Por su parte Carlos G Ibarra, publicó: "sinceramente simpatizaba con este movimiento, principalmente porque viví mi infancia ahí desde antes de que fuera La Sauceda, luego ya como La Sauceda y ahora después de tantos años, por fin un gobierno intenta hacer una maniobra de rescate, a lo mejor no perfecta, a lo mejor no como nosotros queríamos exactamente, pero al fin y al cabo haciendo algo, el parque no es de unos cuantos, es de toda la sociedad hermosillense, estoy completamente en contra de lo que ya se puede considerar un acto vandálico que solo retrasa los avances de algo que le urge a los hermosillenses, así no es la manera...".

El vocero del colectivo Ciudadanía Activa Isabel Dorado Auz, ha defendido el proceder del grupo y adelantó que sostendrán una reunión con Paulina Ocaña, jefa de la Oficina del Ejecutivo para tratar temas de carácter ambiental.

