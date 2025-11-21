21 de noviembre, Cancún, Q. Roo.- El equipo jurídico de Isidro Santamaría Casanova, dirigente de la Confederación de Trabajadores de México (CTM) en Quintana Roo, calificó su detención como presuntamente ilegal y acusó a la Fiscalía General del Estado (FGE) de violar una suspensión provisional que impedía su aprehensión.

Moisés Méndez López, uno de los abogados del dirigente gremial, reiteró que el delito que se le imputa se sustenta en irregularidades procesales y la probable fabricación de una carpeta de investigación.

El abogado explicó que la FGE había sido notificada de la existencia de una suspensión provisional vigente, que impedía el arresto de Santamaría Casanova.

Ocurre que, originalmente, existía una suspensión definitiva, pero fue impugnada, por lo que la medida vigente al momento de la detención –esta mañana– era la suspensión provisional.

Según su versión, pese a lo anterior, la autoridad ministerial ordenó la captura del dirigente sindical, incurriendo —aseguró— en desacato, lo cual será denunciado oficialmente.

La suspensión judicial se hacía efectiva solo si el dirigente local de la CTM se presentaba ante las autoridades. Méndez López indicó que Santamaría acudió en dos ocasiones a audiencias convocadas por un juez para conocer las acusaciones en su contra, pero representantes de la Fiscalía no se presentaron.

En su opinión, lo anterior evidencia que la intención de la institución no era avanzar en el procedimiento judicial, sino detenerlo aun sin cumplir con los requisitos legales.

Además, repitió que el juez que ve el caso, obsequió la orden de aprehensión en contra de Santamaría Casanova, en julio y la Fiscalía tardó más de 150 días en entregar el expediente a la defensa, hasta que intervino un juez federal que lo ordenó.

La entrega de la carpeta de investigación por homicidio calificado se concretó hace una semana; sin embargo, contiene inconsistencias y que fue integrada con información que consideran falsa, aseguró el abogado.

Esta mañana, Santamaría fue detenido previo a su ingreso al edificio del Poder Judicial Federal, en donde fue citado sobre otro proceso –por el delito de Trata de Personas– que motivó su detención en 2019 y que permaneciera interno durante tres años, hasta obtener un cambio de medida cautelar que le permite defenderse en libertad.

Hoy, al llegar al edificio, agentes ministeriales ya lo esperaban para ejecutarle la orden de aprehensión por homicidio calificado, lo cual –afirmó su abogado– evidencia la presunta coordinación entre funcionarios de distintas instituciones para proceder en contra de Santamaría Casanova.

Ante los hechos, solicitó al juez encargado del caso que ordene la liberación inmediata de Santamaría por contar con una suspensión provisional vigente o que se señale fecha y hora para una audiencia, advirtiendo que no hacerlo constituiría otra violación procesal.

