Organizaciones de la sociedad civil denunciaron que a un año de la desaparición y asesinato de la activista mixe Sandra Domínguez, continúa sin esclarecerse el crimen y sin castigar a los responsables.

Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad Oaxaca señaló que su caso sigue abierto, sin verdad y en la impunidad.

Ayer se cumplió un año del hallazgo del cuerpo de la defensora y abogada mixe. Sandra Domínguez y su esposo Alexander Hernández fueron desaparecidos el 4 de octubre de 2024 en María Lombardo de Caso, una localidad del municipio de San Juan Cotzocón. Seis meses después, fue encontrada sin vida en una fosa clandestina en el interior de una propiedad en el municipio de Santiago Sochiapan, Veracruz.

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En el inter, el 29 de enero de 2025, la Fiscalía General de Oaxaca y fuerzas federales se enfrentaron con los presuntos responsables de la desaparición de la activista y su esposo, y en el que murieron tres supuestos delincuentes y un agente federal.

Posteriormente, el 2 de febrero de 2025 detuvieron a una mujer presuntamente implicada y que fue identificada como Esmeralda M. R., ex policía estatal; su detención se realizó en calles de la agencia municipal Francisco Villa, que pertenece al municipio de Santiago Yaveo en el distrito de Choápam, en la región de la Cuenca del Papaloapan.

La organización Consorcio señaló que la desaparición y memoria de Sandra Domínguez no puede reducirse a una cifra ni a un expediente. Su caso nos convoca a no callar frente a la impunidad. “Exigimos verdad, justicia y garantías de no repetición”.

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Sol Rojo manifestó que la familia y amigos de la activista, así como las organizaciones acompañantes del caso “seguimos exigiendo Justicia Para Sandra… No más encubrimiento. Ni silencio, ni impunidad”.

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