Pinotepa.— Lucina V. A., de aproximadamente 53 años de edad, fue asesinada con un arma de fuego en pleno centro de la comunidad de San Pedro Atoyac, en la Costa de Oaxaca.

Es la segunda mujer asesinada en un mes en este municipio, por lo que este suceso ha generado alerta entre los pobladores.

Los hechos ocurrieron cerca de las 19:30 horas del domingo en la cancha municipal de basquetbol, ubicada en el centro de la comunidad, mientras se celebraba una fiesta familiar, cuando un sujeto armado entró y disparó contra Lucina, quien falleció en el lugar, de acuerdo con el reporte policial.

El otro feminicidio ocurrió el pasado 20 de marzo. Se trata de Carmela, de 41 años de edad, quien también fue asesinada con un arma de fuego, tras un ataque armado en una de las calles de la comunidad.

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