El caso de Melanie conmocionó al país luego de darse a conocer que la joven de 20 años, fue brutalmente golpeada por su novio identificado como Christian "N", durante una fiesta de Halloween ocurrida la noche del 31 de octubre. A casi 20 días de la agresión que sufrió en Tampico, continúa exigiendo justicia a través de sus redes sociales. La joven ha denunciado públicamente a Christian “N”, señalado como su agresor, quien permanece prófugo y enfrenta una acusación de tentativa de feminicidio.



En su más reciente publicación, Melanie compartió una fotografía donde se observa al acusado posando relajado, sosteniendo discos de vinilo, junto a un pastel decorado con el mensaje: “Feliz cumple guapo”. Junto a la imagen, lanzó un contundente mensaje: “Donde quiera que estés metido, te vamos a encontrar”.

Además compartió videos sobre los hechos ocurridos esa noche, denunciando que tras la brutal agresión sufrió fracturas en el rostro que requirieron cirugía, y describió la falta de atención en hospitales durante las primeras horas de la emergencia. "No quiero que esto quede impune ante las autoridades, no quiero que siga libre ese tipo que me causó mucho daño, dejándome diversas fracturas en la cara y no tuvo piedad ante mi de ninguna manera, él quería matarme", buscando que su caso no quede en el olvido.



Melanie insta a la ciudadanía a seguir compartiendo su historia para que las autoridades intensifiquen la búsqueda de Christian “N” y su agresor sea detenido y castigado.

