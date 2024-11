Esto es lo que sabemos del caso Melanie; la joven brutalmente golpeada por su novio en una fiesta de Halloween

Sin revictimizar a #JusticiaParaMelanie quiero destacar que cuando se marcha en el #8M siempre se grita “La policía no me cuida, me cuidan mis amigas” y este es el claro ejemplo de una chica que se arriesgó por su amiga.

¡Las amigas son el amor verdadero! #Melanie #Tamaulipas pic.twitter.com/CVZpAsMLSD