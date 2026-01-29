Pese a haber compartido fama global en One Direction, Zayn Malik y Harry Styles parecen mostrar hoy visiones distintas sobre su vínculo con el público, una diferencia que quedó bajo los reflectores.

El intérprete de "Dusk Till Dawn" lanzó lo que muchos consideraron una indirecta hacia Styles por el elevado costo de las entradas para los conciertos de su próxima gira Together, Together.

Malik se presentó el miércoles 28 de enero en Las Vegas, donde dedicó un mensaje a los asistentes que se volvió viral.

El cantante canceló su último concierto en el país por problemas de salud. Foto: Instagram.

“Solo quiero decir un enorme gracias a todos y cada uno de ustedes por estar aquí conmigo esta noche”, dijo desde el escenario.

Añadió que, aunque pudieron haber estado en cualquier otro lugar, eligieron acompañarlo y, con una sonrisa, remató: “Espero que los boletos no hayan sido demasiado caros… solo digo”.

Zayn aún tiene programadas presentaciones en la llamada Ciudad del Pecado los días 30 y 31 de enero, mientras que Harry Styles se alista para ofrecer 50 conciertos alrededor del mundo entre mayo y diciembre de 2026.

El cantante anunció su regreso tras cuatro años de ausencia. Foto: Instagram.

Las quejas de los seguidores de Harry Styles

De acuerdo con The Hollywood Reporter, en Londres las entradas para los shows de Styles oscilan entre los 60.80 dólares (alrededor de mil 047 pesos mexicanos) y hasta 642.76 dólares, es decir, más de 11 mil pesos, lo que ha provocado molestia entre parte de su audiencia.

En México, aunque sus cinco fechas están agotadas y ya se abrió una sexta función para el 10 de agosto, muchos internautas respaldaron a Malik en los comentarios del video viral en TikTok.

“No debería ser tan codicioso. He sido chica Harry desde el primer día, pero esto es despreciable”, escribió una usuaria. Otros comentarios señalaron: “Así va a estar difícil el reencuentro entre los dos”, “Maldita sea, qué tan caras son esas entradas de Harry” y “Los boletos para ver a Zayn en GA costaron 150 dólares; amo a Harry, pero esos precios no están bien”.

Algunos más destacaron: “Eso es ser un verdadero amigo, decir cuando el otro la riega”, mientras que otros criticaron que Styles estaría aprovechando su popularidad para elevar costos.

Actualmente, el boleto más caro para ver a Zayn Malik en Las Vegas ronda los 130.48 dólares, aproximadamente dos mil 248 pesos mexicanos. Varios seguidores también reconocieron que el alcance comercial de Harry Styles es mayor, lo que influye directamente en los precios de sus conciertos.

