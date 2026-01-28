El cantante británico Harry Styles anunció dos nuevos conciertos en la que la Ciudad de México como parte de su gira "Together, Together"; el compositor de 31 años suma tres fechas más: 4, 7 y 8 de agosto con Jorja Smith como invitada especial.

La preventa Banamex fue hoy 28 de enero, mientras que la venta general será mañan 29; este par de shows se suman a los anunciados para el 31 de julio y 1 de agosto; la expectativa sobre este concierto entre sus seguidores es alta, ya que Styles lanzará su cuarto y esperado álbum "Kiss All The Time. Disco, Occasionally" el próximo 6 de marzo.

Este es su primer disco después de cuatro años, por lo que resonará como algo nuevo en esta gira en la que Latinoamérica tiene presencia en México y Brasil, donde ofrecerá dos conciertos en São Paulo.

Además de tocar en dos de las ciudades más grandes de la región, el excomponente de One Direction estará en Ámsterdam, Londres, Nueva York, Melbourne y Sídney con 50 fechas que distribuirá entre los meses de mayo y diciembre, según un comunicado publicado por Ocesa.

Lee también: Harry Styles arranca en el número uno de Spotify Global; “Aperture” adelanta su etapa disco

La plataforma de entretenimiento también precisó que habrá invitados especiales de la talla de Jamie xx, Jorja Smith, Skye Newman, Robyn, Shania Twain, Fousheé y Fcukers.

#ULTIMAHORA | 🎤 HARRY STYLES ANUNCIA DOS NUEVAS FECHAS EN CDMX 🇲🇽



🍉 Together To Together llega al Estadio GNP Seguros el 4 y 7 de agosto 2026 con Jorja Smith como invitada especial.



🎫 Preventa Banamex 28/01 11:20 AM | Venta general 29/01 11:00 AM#HarryStyles… pic.twitter.com/M6dC7bGBHy — México Ahora (@AhoraMex) January 28, 2026

Aunque será la cantautora británica Jorja Smith quien abrirá los conciertos en México a partir de sus fusiones musicales basadas en el soul, R&B y más géneros alternativos.

La empresa también resaltó que los momentos más destacados para esta gira serán los 30 conciertos que ofrecerá en el Madison Square Garden de Nueva York, sus únicas presentaciones en Estados Unidos.

Styles ha consolidado su carrera en solitario luego de abandonar la boyband británica One Direction en 2016 y, un año más tarde, debutó con su álbum homónimo, ‘Harry Styles’, para después continuar en 2019 con ‘Fine Line’ y, por último, con ‘Harry´s House’ (2022).

Este último trabajo discográfico le valió numerosos reconocimientos a nivel global, como tres premios Grammy, incluido el de Mejor álbum del año, un galardón que también obtuvo en los premios Brit de la música británica.

Con "Together, Together" reaparece a lo grande, así como con lo que será su nuevo disco de 12 canciones producido por su habitual colaborador el británico Kid Harpoon.

rad