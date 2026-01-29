Más Información

“Es un momento muy oscuro en la vida pública estadounidense”: Salman Rushdie

“Es un momento muy oscuro en la vida pública estadounidense”: Salman Rushdie

“La Dolce Vita: un viaje sonoro por Italia y el cine”; cuatro galas de la Sinfónica de Minería apoyarán a estudiantes de la UNAM

“La Dolce Vita: un viaje sonoro por Italia y el cine”; cuatro galas de la Sinfónica de Minería apoyarán a estudiantes de la UNAM

Romero Tellaeche fue agresivo hasta con Rosaura Ruiz

Romero Tellaeche fue agresivo hasta con Rosaura Ruiz

“Tiene uno que insistir, ser terco en lo que quiere ser”: Irma Palacios, Premio Nacional en Bellas Artes

“Tiene uno que insistir, ser terco en lo que quiere ser”: Irma Palacios, Premio Nacional en Bellas Artes

La enigmática y enrevesada historia de la colección Gelman

La enigmática y enrevesada historia de la colección Gelman

El Festival Internacional de Piano llega a su octava edición; suma cifra récord de conciertos con orquesta

El Festival Internacional de Piano llega a su octava edición; suma cifra récord de conciertos con orquesta

La primera dama de Estados Unidos, , estrena el jueves en Washington un en el que aborda la antesala de la investidura de su marido en 2025.

"Creo que en cada escena, verán cómo trabajo, quién soy, cómo me comunico con la gente y me conocerán un poco más", dijo la primera dama la noche del miércoles en Fox News.

El documental se presenta en estreno anticipado en el hoy rebautizado Trump-Kennedy Center, lugar de la élite cultural de la capital estadounidense, donde se espera un gran número de invitados, incluido el propio Donald Trump.

El estreno en salas de cine está previsto para el viernes, antes de su puesta a disposición en la plataforma Prime Video de Amazon.

Lee también:

"Mi nueva película, Melania, ofrece una ventana a un período importante para Estados Unidos", dijo la primera dama mientras hacía sonar la campana de apertura de la Bolsa de Nueva York.

"Por primera vez en la historia, la gente será testigo de los 20 días antes de la investidura a través de la mirada de la futura primera dama", agregó.

Las primeras imágenes del audiovisual reveladas en diciembre muestran a la exmodelo de 55 años que dice directamente a la cámara "aquí vamos de nuevo", previo al segundo juramento de su esposo.

Según medios estadounidenses, Amazon habría invertido hasta 40 millones de dólares en el proyecto, de los que un 70% irían a la propia Melania Trump.

Lee también:

El presidente elogió el documental en redes sociales al calificarlo de "imperdible".

Melania Trump ha sido una figura a menudo misteriosa desde el regreso del presidente Trump a la Casa Blanca en enero de 2025, y ha preferido pasar su tiempo con su hijo Barron, en Nueva York y Florida.

rad

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

Tunden a Christian Nodal por felicitar a Marc Anthony por su segundo hijo: “Tú tienes una, cuídala”. Foto: AFP / Tomada de Instagram @nadiaferreira

Tunden a Nodal por felicitar a Marc Anthony (57 años) por su segundo hijo con Nadia Ferreira (26): “Tú tienes una, cuídala”

El rey Carlos III defiende a Donald Trump y marca distancia de Harry y Meghan en plena tensión diplomática. Foto: AFP/AP

El rey Carlos III defiende a Donald Trump y marca distancia de Harry y Meghan en plena tensión diplomática

Cruz Martínez se burla de Alicia Villarreal en plena batalla legal por violencia intrafamiliar: "Camarón que se duerme". Foto: Captura de redes sociales

¿Cruz Martínez se burla de Alicia Villarreal? "Camarón que se duerme...", le dice en plena batalla legal

Margot Robbie impone tendencia gótica con look transparente previo al estreno de 'Cumbres Borrascosas. Foto: AP

Margot Robbie impone tendencia gótica con look transparente previo al estreno de 'Cumbres Borrascosas'

Sydney Sweeney/AFP

Sydney Sweeney lanza su propia línea de lencería y la modela frente al espejo

[Publicidad]