MORELIA. Yalitza Aparicio y la maternidad está más cerca de lo pensado… en la ficción.

La protagonista de ROMA, por la que llegó a ser nominada como Mejor Actriz hace un sexenio, se mete a una historia en la que las festividades del Día de Muertos y la llegada de quienes se fueron del plano terrenal, son el eje.

En la quietud de la noche es la producción que se presenta en función especial en el marco del Festival Internacional de Cine de Morelia, en la que la oaxaqueña interpreta a la madre de familia que intenta que su hijo siga las tradiciones nacionales y aparte está esperando bebé.

Lee también Elogio de Fey a Yalitza Aparicio causa controversia entre seguidores

Yalitza Aparicio en el rodaje de En la quietud de la noche. Foto: Especial

Así que por algunas jornadas usó prostético para simular que está embarazada.

“Me gusta porque le da forma, sentido y vida a un personaje”, dice a EL UNIVERSAL.

“Me encanta formar parte de proyectos que abordan el misticismo para contar historias que buscan ir más allá de uno mismo y que nos hablan desde un plano espiritual”, agrega.

Lee también "Vainilla", la película hecha por mujeres que llega al Festival Internacional de Cine de Morelia

En la quietud de la noche es dirigida por Aristides Mantilla quien se acercó a Yalitza a principios del año pasado para presentarle el proyecto, que finalmente fue rodado hace justo un año, con un reparto que incluye al experimentado Jesús Ochoa (El segundo aire), Guillermo Villegas (Harina vs El Cancelador) y el niño Leo Nájar (Los lobos).

“La historia va de un niño que quiere conocer a su abuelo, al cual nunca conoció y en una noche de Día de Muertos él va a bajar, pero su papá le dice que todos son mitos y no pasará nada”, comenta el realizador.

La historia, dice Mantilla, está basada en su experiencia con su propio abuelo paterno.

Lee también Guillermo del Toro se enamora de “Vainilla”, la cinta mexicana que brilla en el Festival de Morelia

“Nunca lo conocí y de niño tuve una experiencia especial, pues soñé que lo conocía y lo abrazaba”, indica.

Para interpretar al personaje, Yalitza no sólo usó prostético abdominal, sino que mantuvo una dinámica con el pequeño Leo, a fin de que se viera esa empatía en pantalla.

“Tratábamos de jugar fuera de set para que también se sintiera más cómodo, además es un niño muy inteligente que dentro del set tenía todo claro de lo que tenía que hacer. Cuando Aristides lo dirigía, Leo captaba cada una de las indicaciones, en escena solo era estar atentos también a lo que él realizara para saber cómo apoyarlo”, recuerda Yalitza.

En la quietud de la noche comienza ahora circuito festivalero.