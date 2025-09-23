Más Información

¿Qué dijo sobre que dividió a sus fanáticos?

Un mensaje de la cantante de "Azúcar Amargo" hacia la actriz mexicana, originaria de Oaxaca, generó debate en redes sociales.

A través de su cuenta de Instagram,Fey compartió una fotografía junto a Aparicio tras la función de la obra Cabaret en la Ciudad de México. En la imagen, Fey luce un conjunto café de chamarra y pantalón, mientras Aparicio viste jeans de mezclilla con una blusa transparente.

Lee también:

“Qué belleza coincidir con una actriz de tu talla, que sigas brillando en el mundo entero”, escribió Fey, destacando el talento de Aparicio.

Sin embargo, el post suscitó incomodidad: algunos usuarios cuestionaron las capacidades de la actriz con comentarios como “esa mujer no tiene talento, pero que bueno que le va muy bien” o “no la veo como actriz”, mientras que otros la defendieron con mensajes celebrando su figura, asegurando que la foto representaba “dos iconos de México en una sola imagen” y que Aparicio debía seguir brillando sin prestar atención a los haters.

Se lanzan contra Yalitza Aparicio

Desde que saltó a la fama con su papel de Cleo en Roma, Yalitza ha enfrentado críticas relacionadas con su origen indígena, su tono de piel y su éxito repentino, e incluso ha llegado a sufrir racismo, manifestado en ocasiones por otros actores mexicanos, cuando fue nominada como Mejor Actriz en los Oscar de 2018.

Lee también:

Lejos de intimidarse por los comentarios negativos, Aparicio los ha utilizado como impulso para inspirar a otros. En 2021, en una entrevista con la actriz chilena Daniela Vega, señaló:

“Me preguntaban mucho si quería seguir en el cine y no lo sabía porque era ese bombardeo contra la ilusión. Pero surgió un deseo de poder decir: ‘Ahora quien venga después, no tiene que sufrir por esto’. Hay que abrir puertas. Entendí que tengo una buena plataforma para inspirar a otras personas y no quiero que pasen por lo que pasé”.

Aparicio ha reconocido que estas experiencias reflejan la discriminación hacia los pueblos indígenas y considera importante visibilizarlas para que no se repitan. Su postura le ha abierto nuevas oportunidades: en 2019 fue nombrada Embajadora de Buena Voluntad de la UNESCO, comprometiéndose a sensibilizar a la opinión pública mundial sobre los ideales de la organización.

