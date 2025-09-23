Más Información

Otorgarán la Presea Cervantina 2025 a Huemanzin Rodríguez

Otorgarán la Presea Cervantina 2025 a Huemanzin Rodríguez

Discapacidad y otras realidades, en un libro

Discapacidad y otras realidades, en un libro

“Soy fotógrafa, es mi ritual y mi vida; nunca me retiraré”: Graciela Iturbide

“Soy fotógrafa, es mi ritual y mi vida; nunca me retiraré”: Graciela Iturbide

El FIC otorgará la Presea Cervantina, de forma póstuma, a Huemanzin Rodríguez

El FIC otorgará la Presea Cervantina, de forma póstuma, a Huemanzin Rodríguez

Raigambre saca a la luz a compositoras mexicanas

Raigambre saca a la luz a compositoras mexicanas

Los fanáticos mexicanos detienen motivos para celebrar: el actor visitará la Ciudad de México para promocionar "The Smashing Machine", cinta que debutó en el Festival Internacional de Cine de Venecia con gran aceptación de la crítica.

Johnson llegará el 7 de octubre de 2025, acompañado del director Benny Safdie, para convivir con el público antes del estreno nacional, previsto para el 9 de octubre, según informó la distribuidora Diamond Films. Esta escala forma parte de la gira promocional de una película que ha sorprendido por mostrar una faceta distinta del famoso.

Dwayne "La Roca" Johnson volverá a dar vida a Luke Hobbs. (FOTO: YouTube)
Dwayne "La Roca" Johnson volverá a dar vida a Luke Hobbs. (FOTO: YouTube)

¿De qué trata The Smashing Machine?

La historia narra la vida de Mark Kerr, ex campeón de artes marciales mixtas de la UFC cuya carrera se vio truncada por la adicción a los opioides. La cinta muestra su ascenso en el deporte, así como su caída, en un retrato de vulnerabilidad y lucha personal.

Lee también:

El guion y la dirección corren a cargo de Benny Safdie, en su debut en solitario como cineasta.

La crítica respalda a Johnson

La prensa especializada ha elogiado la transformación del actor. Geoffrey Macnab, de The Independent, destacó que realizó una actuación de intensidad y profundidad, enfrentándose a aspectos de su personalidad que rara vez explora.

Por su parte, Owen Gleiberman, de Variety, aseguró que esta es “la versión más cruda que Johnson ha mostrado en pantalla. Una vez que lo ves así de expuesto, no vuelves a mirar sus típicas acrobacias de acción de la misma manera”. Y añadió: “Lo que Kerr carga profundamente dentro de sí —lo que lo convierte en una máquina demoledora— es una ira con la que apenas sabe qué hacer. Ahí comienza la reveladora actuación de Dwayne Johnson”.

Tras su paso por Venecia, "The Smashing Machine" se perfila como uno de los estrenos más comentados del año.

Lee también:

+

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

Tom Cruise prohíbe a Ana de Armas volver a ver a Ben Affleck: “Debe respetar límites y no meter las narices donde no debe”. Foto: AFP / Instagram @ana_d_armas / AP

Tom Cruise prohíbe a Ana de Armas volver a ver a Ben Affleck: “Debe respetar límites y no meter las narices donde no debe”

Kate Middleton vivió un “trauma emocional” tras críticas por su cambio de imagen. Foto: AFP

Kate Middleton vivió un “trauma emocional” tras críticas por su cambio de imagen

La enfermedad le impidió volver al escenario: James Van Der Beek y su ausencia en Dawson’s Creek Foto: James Van FB / backtoyoubobpod IG

James Van Der Beek reaparece en video: “Quería estar con ustedes”, pero su salud lo aleja de Dawson’s Creek

Dueto y beso en vivo: Nodal apaga rumores de coqueteo con otra mujer al cantar sólo para Ángela en Bogotá. Foto: Captura de pantalla / X

Dueto y beso en vivo: Nodal apaga rumores de coqueteo con otra mujer al cantar sólo para Ángela en Bogotá

Hailey Bieber deslumbra con Hailey Bieber negro en glamorosa sesión junto a la piscina. Foto: Instagram

Hailey Bieber deslumbra con Hailey Bieber negro en glamorosa sesión junto a la piscina