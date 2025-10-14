MORELIA. Durante el pasado festival de cine de Venecia, Guillermo del Toro conoció a Mayra Hermosillo de una manera, podría decirse, “escatológica”.

Horas antes del encuentro, Hermosillo, quien estaba presentando en el certamen su ópera prima “Vainilla”, había sido invitada a una fiesta que el director de “La forma del agua” y “El laberinto del fauno” había organizado para miembros de la comunidad.

La también actriz de “Gringo hunters”, recuerda, se puso lo que calificó de mejores garras y, cuando llegó al lugar, se sintió extraterrestre porque todo mundo que ahí estaba era bello y guapo.

“¿Y qué creen?, Guillermo no fue. Y en ese momento dije, toda esta parafernalia, que la alfombra roja y así, cuando yo estaba con mi alfombrita. Dije, no necesito ir que si acá, que si aquí, no era necesario”, recuerda Mayra.

“(Después) Me habla María (Castella, actriz en “Vainilla”) y me pregunta que adivinara a quien estaba viendo en la plaza y era Guillermo. Le dije: te vas a acercar, le vas a decir que quiero hablar con él y pondrás el altavoz”, detalla Mayra.

“Guillermo, hola, estoy cag… de estar aquí contigo”, comenta que fue la primera frase en decir.

“Por favor no lo haga, que huele muy mal”, respondió bromista el tapatío, quitando la presión en Mayra.

“Estoy a diez minutos de ti, ¿pudiera llegar y darte un abrazo?”, reviró la actriz.

“Claro”, expresó Del Toro.

“Y entonces hablamos 40 minutos de la vida, de la industria, de lo complejo que es, de lo cabrón que es (el medio)”, recuerda ahora, poco más de un mes después de ese encuentro.

La anécdota se reveló esta tarde durante la presentación de “Vainilla”, película en la que una familia de puras mujeres está a punto de perder su hogar y lo que ocurre en ello, a través de los ojos de una pequeña niña.

La cinta se encuentra en la competencia oficial del festival que se desarrolla en esta ciudad, a la que asistió prácticamente todo el elenco como Paloma Petra, Natalia Plascencia y Aurora Dávila.

Recuerdos familiares

“Vainilla”, que inicia camino festivalero para luego llegar a salas el próximo año, está basada en los recuerdos familiares de Hermosillo, quien fue acompañada por su mamá.

“Para mi fue revisitar a mi familia, no quedarme con la idea de cómo era cada una de ellas; mi abuela, mi nana están muy divertidas en el cielo viendo todo el desmadre por esta película, ellas están dictando lo que pasa con ella”, considera la realizadora.

A su mamá, presente en la conferencia de prensa, se le quebró la voz cuando comenzó a reconocer al equipo que hizo el filme.

“No nada más me vi a mi, sino a Mayra Georigina, a Roberta, a Limbania, a todas, me hizo un gran regalo mi hija al traerlas de nuevo (en la ficción), gracias”, expresó.