Lejos quedaron los días en los que Shakira podía caminar por los alrededores de los hoteles en los que se hospedada durante sus visitas a la CDMX, acompañada con sólo un miembro de su equipo.

Ahora, la colombiana, quien suele hacerse acompañar de sus hijos Milan y Sasha, se refugia en una casa para mantener la privacidad de su familia mantiene la privacidad de su familia y es su equipo el que se queda en los hoteles de Paseo de la Reforma.

Nos cuentan, además, que la cantante no quiere exponerse a paseos, comidas, al sol ni a nada que vuelva a poner en riesgo sus conciertos, luego de haber cancelado varios shows en Sudamérica.

La canción que no cantó Leonardo de Lozanne en el Vive Latino

"Yo quería cantarla la de ‘Es ella más que yo’, pero bueno...". Confiesa Leonardo de Lozanne tras su participación en el Vive Latino 2025.

La idea de compartir escenario con Yuri, Daniela Romo, Napoleón y Belinda le parecía, al principio, "una cosa rara" y hasta incierta, pero terminó siendo una de las experiencias más inesperadas y emocionantes de su carrera.

"El público coreó todas… superó mis expectativas. Hace 25 años esto nos hubiera acabado la carrera a todos”. Pero lejos de arruinar algo, la mezcla de estilos y generaciones terminó siendo "padrísima, muy bonita, superó mis expectativas".





El cantante formó parte del espacio Música pa' mandar a volar, del Vive Latino. Foto: Luis Camacho/ EL UNIVERSAL





Mauricio Martínez pospone libro por musical

Aunque el actor regiomontano, Mauricio Martínez, había dicho que dedicaría este 2025 a su libro, en el que hablará sobre todo lo que ha vivido a lo largo de sus 46 años; no pudo cumplir con este plan, ya que formará parte de la producción “Joy The Musical”, el cual será estrenado off Broadway el 21 de junio.

Se trata de la historia de Joy Mangano, una mujer emprendedora y creativa que ha logrado levantar un imperio con sus inventos, y que en 2015 diera vida Jennifer Lawrence en la película del mismo nombre.

Una vez más Mauricio demuestra que ningún trabajo es estéril en la meca del teatro, pues llevaba al menos dos años y medio formando parte de los talleres para este musical, lo que no le aseguraba un papel en el elenco definitivo, pero finalmente lo logró.





Martínez retoma su carrera en Broadway. Foto: Instagram.





