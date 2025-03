Las fans que presenciaron el espectáculo coreano de Wild Wild After Party, en el Auditorio Blackberry, pagaron este fin de semana hasta 3 mil pesos por un meet & greet que les permitiera estar más cerca de los integrantes.

Si bien algunos los consideran como una especie de "Sólo para mujeres", los artistas definen su show como un conjunto de artes escénicas que combinan la actuación y el baile, y de hecho descartan ser strippers. Sin embargo, mientras sus seguidoras dejaban la quincena con sus artistas, a otros les salió totalmente gratis, pues resulta que los chicos se pasearon por zonas como la Condesa, en la Ciudad de México, donde fueron reconocidos y abordados por varias seguidoras que les pidieron autógrafos y posar para selfies, a lo que ellos cedieron amablemente. Así, los afortunados convivieron unos minutos con Wild Wild After Party y se llevaron su foto sin gastar un pesito.

Javier de la Cueva pasó casi desapercibido durante el debut de su hijo, Jay de la Cueva, en la Carpa Pepsi, uno de los escenarios que formaron parte de la edición 25 del Festival Vive Latino. El músico, pionero del movimiento que dio inicio al rock en español, ocupó un lugar en primera fila, justo en el límite entre el escenario y el público. Para algunos, esa imagen resonó más que la música interpretada por su hijo.

La relación entre ambos ha estado marcada por la lucha contra las adicciones y las heridas familiares, un tema que Jay ha abordado con franqueza en su documental “Traidor”, donde expone cómo la enfermedad emocional de su padre impactó su vida y su propia percepción sobre las sustancias.

Jay ha reconocido, además, la herencia artística que recibió de su padre, y su actuación en el festival fue una prueba de la pasión que los dos comparten, a pesar de las sombras del pasado.





El padre del cantante estuvo presente en la actuación que su hijo tuvo en el Vive Latino. Foto: Captura de pantalla.





Lalo España y su amistad y sueño con Del Bosque

Unas emotivas palabras de cariño fueron las que Lalo España le dedicó al productor Memo del Bosque, quien se encuentra hospitalizado en Estados Unidos, luchando contra el linfoma de Hodgkin que padece.

El actor relató que soñó que estaba en la calle con el productor de Telehit y lo veía alejado de los problemas de salud que enfrenta actualmente. “De pronto nos tomábamos una foto para que tus seres queridos y la gente que te conoce pudiera verte mejorando”, y recordó la entrevista que Del Bosque le hizo el año pasado para su canal de YouTube, con el título “Vencer las adversidades de la vida”.

El comediante y el productor mantienen no sólo una amistad, sino la promesa de trabajar juntos, algo que no se ha dado debido a que no han coincidido en tiempos y el tipo de programas que cada uno ha realizado.









