La exnuera de Maribel Guardia regresó al teatro para rugir, pero no como había quedado en las obras de Teatro en breve en las que actuaría y a las que no finalmente no acudió, sino como público, y lo hizo acompañada de su hijo José Julián, del que se mostró más que orgullosa durante la función de este sábado en el Teatro Telcel.

La expareja de Julián Figueroa se dedicó, rodeada de toda la prensa en el recinto, a consentir al pequeño y a mostrarle los personajes del musical que se estrenará esta semana, mientras el niño, indiferente a quienes lo veían, disfrutaba emocionado de las canciones y de la historia de Disney.

Erika Buenfil cumplió su sueño de trabajar en streaming. Libre desde hace unos años de contrato de exclusividad, la actriz se abrió un espacio primero en YouTube, compartiendo recetas de cocina, asesorada por su hijo Nicolás. Pero ganarse a las nuevas generaciones en este canal no fue tan complicado como lograr la credibilidad de las productoras independientes, quienes, recuerda, no la tomaban en cuenta pensando en su lealtad a Televisa y en que su público estaba en la tv abierta, pero le llegó su gran oportunidad con “Bienvenidos a la familia”, una comedia de la plataforma Netflix que le abrió las puertas, dice, a un nuevo mundo que la tiene muy emocionada porque le permite avanzar con los tiempos.

Angélica Vale es conductora los domingos y fea entre semana

Mientras los domingos Angélica Vale conduce la segunda temporada de “Juego de voces”, entre semana está de nuevo presente en las pantallas de Televisa, quien ha aprovechado este momento de éxito de la actriz para retransmitir “La fea más bella”, en el horario de las 18:00 horas. Es la única telenovela de antaño en el horario vespertino y está logrando más de 3.2 millones de televidentes, colocándose en el primer lugar de ese horario.

La actriz reconoce que, si bien está agradecida de este segundo aire que logró su carrera, no hay mayor éxito para ella en su carrera que este melodrama que protagonizó con Jaime Camil hace 20 años y para el cual se esmeró en crear un personaje muy poco agraciado. “Yo le vivo agradecida a Lety (el personaje)”, dice.





