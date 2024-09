Wendy Guevara, la ganadora de la primera edición de "La casa de los famosos México" estalló en contra de Agustín Fernández, el participante de la actual edición del reality, quien ayer tuvo un enlace con su padre desde Argentina, y quien de manera indirecta se refirió a ella y a Nicola Porcella.

Nicola, quien quedó en segundo lugar en el reality y que actualmente está supliendo a Arath de la Torre en el el matutino "Hoy", es amigo de Agustín, con quien vive en México junto a Wendy, los tres han hecho una buena amistad, sin embargo, tras la actuación de Agustín dentro de la casa, tanto Nicola como Wendy han confesado estar molestos con comentarios y críticas que "Agus", como le dicen de cariño, ha externado.

Una de las quejas de Agustín, quien previo a "La casa de los famosos" participó en realities como "Guerreros", es que la ropa que le mandan para las galas no son de su agrado, dicha ropa se la ha mandado Nicola y Wendy, sin embargo, tras su desagrado y al no dejar dinero para que sus amigos resolvieran ese asunto, Fernández no ha recibido outfits en las últimas semanas.

Agustín sólo ha estado nominado en una ocasión, cuando el resto de habitantes lo estuvo por complot, el resto de la competencia ha ganado la inmunidad, o simplemente no ha sido nominado, por lo que hoy podría enfrentarse a ella e incluso ser el eliminado del domingo.

Wendy explota en contra de fans de Agustín

Luego de que el papá de Agustín Fernández recriminara a los amigos de su hijo Agustín, de que lo "dejaron solo" y que "no le llevaron ropa", Wendy defendió a Nicola, quien tiene una amistad con "Agus" desde hace mucho más tiempo, y respondió cómo está realmente la situación.

Enlistó que Agustín criticaba la ropa, criticaba a los patrocinadores, habló de más y mal de mucha gente, hizo chistes de chicas violentadas y se reía de los comentarios polémicos de Adrián Marcelo, algo que asegura, trajo consecuencias.

Wendy escupiendo verdades sobre Agustín:



- Criticaba la ropa

- criticaba a los patrocinadores

- hablo de más y mal de mucha gente

- hacía chistes de chicas violentadas

- reía toda la mierda de AM#LaCasaDeLosFamososMx2 #LaCasaDeLosFamosoMx #lcdlfmx2 #LCDFMX2 #WendyGuevara pic.twitter.com/RJ19JLEpGS — Arnaldo (@Arnaldo) September 18, 2024

Wendy reprobó la conducta de algunas fans de Agustín, quienes lo mal acostumbraron por "darle dinero" en TikTok y alterarle la realidad, por lo que el argentino entró "inflado" a la casa pensando en panoramas que en la vida real non ocurrieron.

Aunque el papá de Agustín, único sobreviviente del Team Tierra, provocó que su hijo se quebrara y que el resto de sus compañeros se conmovieran, Wendy y Nicola ya habían comentado hace varias semanas que es mentira que Agustín tenga en sus planes traerse a su padre a vivir a México, pues él vive en este país desde hace 11 años y nunca lo ha hecho.

