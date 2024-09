Wendy Guevara trae toda la actitud para enfrentar este viernes 13. La famosa influencer, conocida por su carácter irreverente, no cree en la mala suerte ni en los amuletos; incluso, deja claro que esta fecha no le asusta ni un poquito: "Me la pela la mala suerte ", dijo.

De lo que sí es partidaria la ganadora de “La Casa de los Famosos: México”, es encomendarse a Dios, aunque sabe que mucha gente sólo lo hace por conveniencia: "Pues nada más me persigno de repente, porque a veces uno nomás usa amuletos o le hablas a Diosito cuando te conviene, pero realmente todo puede pasar, un día estás aquí y al otro ya no".

Lee también Fey responde a críticas de Apio Quijano

Emilio Osorio deja que Niurka sea feliz con novio más joven

Actualmente, Niurka Marcos comparte en sus redes sociales los momentos románticos que vive al lado de su actual pareja, Bruno Espino, un bailarín 20 años menor que ella, y aunque a veces llegan a ser muy sensuales, esto parece no molestar a su hijo menor Emilio Osorio.

El cantante y actor conoce perfectamente la personalidad desinhibida de su madre y lo único que desea es que ella sea feliz. Eso sí, ya ha advertido que mientras Espino trate bien a "la mujer escándalo" y no intente aprovecharse de ella, podrán mantener una relación cordial, de lo contrario no dudará en dar la cara por ella.





Niurka siempre ha mantenido una excelente relación con sus tres hijos. Foto: Instagram





Los síntomas de Tatiana Huezo de que debe hacer un nuevo filme

“Sentir mariposas en la panza”, esta es la sensación que le indica a Tatiana Huezo, directora de “El Eco” y “Tempestad”, que debe hacer cierto filme. Ahora, dice, lo siente con una ficción dramática que será también la primera vez que trabaje por completo con actores profesionales, contrario a “Noche de fuego”, donde su reparto estelar eran actores naturales. Es un guion original del que si dice algo, bromea, seguramente le iría mal.





Tatiana Huezo (1972) ha sido premiada a nivel nacional e internacional por cintas como "La tempestad" y "Noche de fuego".





Lee también El Festival de Morelia "esperará" a Verónica Toussaint