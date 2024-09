Nicola Porcella niega que Wendy Guevara y él tengan pensado pedirle a Agustín Fernández que se mude, cuando salga de "La casa de los famosos", pues afirma que aunque no esté de acuerdo con la forma en que el argentino está jugando dentro del reality, es su verdadero amigo y no piensa retirarle su apoyo.

El peruano fue entrevistado en la última función de "Aventurera" en la que participó, antes de que acabe la temporada.

Agradecido por la oportunidad que recibió por parte de Juan Osorio, Nicola dijo que está expectante de cuál será el próximo personaje que el productor le ofrezca y hasta se dijo abierto a interpretar a un villano,

Lee también: Briggitte Bozzo cuenta a team "Mar" que Adrián Marcelo ha mostrado interés en ella

Pero, entre otras cosas, el peruano no se salvó de ser cuestionado acerca de Agustín, y su desempeño dentro de "LCDLF", ya que en sus intervenciones en el programa "Hoy" ha sido muy crítico a la hora de señalar los errores de su compañero de departamento.

Y si bien, Porcella sostiene que no está de acuerdo con muchos de los comentarios y posturas de su amigo dentro del reality, afirma que su amistad sigue intacta, pues han sido muchas las vivencias que los unen.

"No está quebrada, sigue intacta, Agustín es una persona que quiero muchísimo, que siempre va a tener mi apoyo; tengo que ser consecuente con mis palabras porque no puedo apoyar cosas que no estoy de acuerdo, pero se lo haré saber cuando salga, pero mi amistad siempre va a estar, no tengo por qué negarle mi amistad", señaló.

Lee también: "La casa de los famosos México": a mitad de la temporada, estos son los escándalos que han dominado al reality

También dijo que, pese a Agustín y otros integrantes de "LCDLF", como el caso de Adrián Marcelo, han sugerido que "utilizó" a Wendy en la temporada pasada para ganar la aprobación y simpatía del público, eso no alteraba de ninguna forma la gran amistad que tiene con la influencer, pues sólo ellos saben lo que comparten y la autenticidad de su vínculo.

"Yo ya ni hago caso, yo estoy enfocado en lo mío, Wendy es mi hermana, saben que a la cabezona la adoro, ha estado siempre conmigo en momentos difíciles, para mí ella es muy importante la amistad que tengo con ella, mientras Wendy y yo estemos tranquilos y sepamos lo que vale nuestra amsitad", ahondó.

Fue así que negó las versiones que sugieren que él y Wendy ya estén pensando en la idea de pedir a Agustín que ya no viva con ellos, pues aseguró que se tratan de sólo de bromas que hacen entre ellos.

"No, eso es mentira, bromeamos siempre con eso en redes, pero no, ¿cómo le vamos a hacer eso?, esa es su casa, cuando salga va a tener su casa", aclaró.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

melc