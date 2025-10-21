Hace 40 años, un adolescente con patineta y un científico loco demostraron que los viajes en el tiempo podían ser reales. En 1985, "Volver al futuro" ("Back to the Future") no solo cambió la historia del cine, sino que también dejó una huella en la cultura pop que sigue en cada generación.

Y este 2025, los fans mexicanos podrán revivir esa aventura: la película regresa a salas de Cinépolis, en formatos tradicionales, IMAX y 4DX, con funciones especiales, menús temáticos y una experiencia inmersiva digna del mismísimo Doc Brown.

El reestreno llega justo para celebrar los 40 años del estreno original, bajo la dirección de Robert Zemeckis y la producción de Steven Spielberg. La cinta volverá a proyectarse el 31 de octubre de 2025, como parte de la celebración global organizada por Universal Pictures.

La preventa comenzará el 26 de septiembre, y Cinépolis confirmó que habrá funciones VIP en ciudades como Ciudad de México, Monterrey, Guadalajara, Morelia y Querétaro.

Los fans que asistan a las funciones VIP podrán disfrutar un banquete inspirado en el universo de Hill Valley:

Entrada: Chatarra de laboratorio, unos crujientes chicken tenders con salsa de alitas.

Plato fuerte: Pizza rehidratada, una mini pizza de pepperoni en colaboración con Pizza Hut.

Postre: Experimento fallido, un brownie de Oreo que demuestra que los errores también pueden ser deliciosos.

Bebidas temáticas:

1.21 Gigawatts: mezcla de Sprite, Powerade y agua mineral.

1985 Soda: Coca-Cola con helado de limón, una chispa directa al pasado.

¿De qué trata "Volver al futuro"?

Estrenada en 1985, Volver al futuro sigue la historia de Marty McFly (Michael J. Fox), un joven de 17 años que viaja accidentalmente de 1985 a 1955 en un DeLorean convertido en máquina del tiempo por su excéntrico amigo Doc Brown (Christopher Lloyd).

En el pasado, Marty debe asegurarse de que sus padres se enamoren para no borrar su propia existencia. Entre paradojas temporales, humor, y la inolvidable canción "The Power of Love" de Huey Lewis and the News, la cinta se convirtió en un fenómeno mundial, recaudando más de 381 millones de dólares con un presupuesto de apenas 19 millones.

Su éxito fue tal que dio origen a una trilogía, una serie animada, videojuegos y hasta una atracción de parque temático. Incluso Ronald Reagan la citó en su discurso del Estado de la Unión en 1986.

¿Dónde verla en México?

Las funciones especiales del reestreno se realizarán en:

Ciudad de México: Arcos Bosques, Miyana y Mitikah

Monterrey: Galerías y Punto Valle

Guadalajara: Galerías y La Perla

Morelia: Las Américas

Querétaro: La Victoria Latitud y Antea

El futuro nunca había estado tan cerca. Así que prepara tu chamarra naranja, ajusta el reloj a las 10:04 p.m. y súbete al DeLorean: “Volver al futuro” vuelve al pasado… para conquistar el presente.

rad