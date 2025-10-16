Michael J. Fox, el reconocido actor de la saga “Volver al futuro”, habló sobre su vida, su valentía y la luz con la que enfrenta la sombra persistente de su enfermedad de Parkinson, diagnosticada hace más de 35 años.

El actor compartió recientemente una entrevista con The Sunday Times, donde habló abiertamente sobre cómo desea morir:

“Solo me gustaría no despertar un día. Sería ideal. No quiero una muerte dramática. No quiero tropezar con los muebles y partirme la cabeza”, mencionó Michael J. Fox.

Fox actualmente está promocionando su nuevo libro "Future Boy", en el que reconstruye momentos clave de su vida que marcaron un antes y un después: desde su diagnóstico de Parkinson a los 29 años hasta su presente, viviendo con gratitud.

Por otro lado, la voz pública de la estrella sigue dando visibilidad. Actualmente su investigación del Parkinson, gracias a la fundación que lleva su nombre y que se dedica a financiar estudios sobre esta enfermedad.

El caso de Michael J. Fox es considerado uno de los más extraordinarios, pues ha logrado superar con creces la esperanza promedio de vida de quienes padecen Parkinson. Según el Instituto Clavel de España, las personas suelen vivir entre 15 y 25 años tras el diagnóstico.

“No hay muchas personas que hayan vivido con Parkinson durante 35 años”, señaló el actor.

Debido a la enfermedad, el cerebro comienza a sufrir daños que afectan diversas partes del cuerpo, provocando rigidez, temblores involuntarios y lentitud en los movimientos. Por ese motivo, el actor reconoce que su movilidad se ha visto reducida.

“Puedo caminar, pero no veo bien y puede ser un poco peligroso. Así que lo integré a mi vida, ¿sabes?”, contó al medio londinense.

Aunque Michael J. Fox se retiró oficialmente en 2020, se espera que vuelva a la pantalla en la tercera temporada de la aclamada serie “Terapia sin filtro”, protagonizada por Harrison Ford, cuyo personaje también padece Parkinson.

