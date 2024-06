Michael J.Fox se une a Coldplay en el festival Glastonbury tras preocupar por su salud

El icónico actor Michael J.Fox, reconocido por su papel en la trilogía "Back to the Future", sorprendió a sus seguidores este sábado 29 al aparecer en el escenario del festival de música Glastonbury en el Reino Unido junto al grupo Coldplay.

En un momento capturado por "Variety", Fox se sumó a la banda con una guitarra durante la interpretación de su aclamada canción "Fix You".

Chris Martin, líder de Coldplay, no dejó pasar la oportunidad para expresar su admiración hacia el famoso: "La razón principal por la que estamos en una banda es por 'Back to the Future'. Así que gracias a Michael, nuestro héroe", dijo el intérprete al público tras la actuación.

En el clip se puede ver a Michael, en silla de ruedas, disfrutando de la música mientras mueve sus manos en el instrumento y el público corea la canción.

La aparición de Fox en el evento masivo llega después de preocupaciones por su estado de salud esta semana, cuando fue captado durante otro compromiso en Londres con un aspecto deteriorado.

Diagnosticado con la enfermedad de Parkinson a principios de los años 90, el famoso ha sido un defensor destacado de la investigación sobre esta enfermedad neurodegenerativa.

Si bien dichas fotografías generaron tristeza entre sus admiradores, Fox ha demostrado una actitud positiva frente a su condición. Se le vio siendo transportado por su cuidador, saludando a las cámaras.

La enfermedad de Parkinson, que se caracteriza por síntomas como temblores, rigidez muscular y lentitud en los movimientos, no tiene cura, pero existen tratamientos para atenuar sus efectos.