David Velasco, vocalista de la banda de rock mexicano Porter, aprovechó los recientes hechos ligados a “Nemesio “El Mencho” Cervantes, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG)” para cuestionar cómo los narcocorridos influyen en la cultura y la violencia.

El domingo 22 de febrero, 20 estados del país se convirtieron en escenario de bloqueos, disturbios y tiroteos, luego del operativo en Tapalpa, Jalisco, donde fue localizado el narcotraficante más poderosos de México, quien falleció. La situación despertó reacciones dentro de la industria musical.

¿Qué dijo David Velasco sobre los narcocorridos?

A través de su cuenta de Instagram, Velasco publicó dos mensajes en los que expresa su opinión. En uno escribió:

“La música que normaliza la violencia y glorifica la cultura del narco también educa; y lo que educa, tarde o temprano, se refleja en el país”.

Foto: Instagram oficial.

En otro agregó:

“Lo que ayer se cantó diversión y poder, hoy se vive con miedo”, mensaje con el que Velasco dejó claro cómo la violencia impacta a todos.

Foto: Instagram oficial.

Algunos colegas apoyaron su postura. El productor y compositor de indie rock Siddhartha comentó:

“Tristemente amigo, además de la música también es el cine, las series, los videojuegos y todo lo que hace que la violencia se transforme y se consuma en un entrenamiento”.

Pero no todos estuvieron de acuerdo. Algunos seguidores señalaron que culpar solo a la música simplifica un problema que es más complejo:

“El trasfondo de lo que consume cada individuo es más complejo para solo señalar y culpabilizar”, “Yo escuchaba @cannibalcorpseofficial y nunca hice daño a nadie; escuchaba "Deicide" y jamás quemé una iglesia o un cristiano. La música son consecuencias sociales, no causas, no coincido”, escribieron.