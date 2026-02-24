Más Información

Uno entre millones: Jiménez en el MUAC

Uno entre millones: Jiménez en el MUAC

La bailaora María Juncal presentará en México el Flamenco Tour 2026

La bailaora María Juncal presentará en México el Flamenco Tour 2026

Parques del Tren Maya: Crímenes de lesa arqueología

Parques del Tren Maya: Crímenes de lesa arqueología

Shinzaburo Takeda, leyenda viva del arte, celebra 91 años

Shinzaburo Takeda, leyenda viva del arte, celebra 91 años

Escala el miedo en la vida diaria

Escala el miedo en la vida diaria

A un siglo de su nacimiento, rinden homenaje en Bellas Artes a Miguel León-Portilla

A un siglo de su nacimiento, rinden homenaje en Bellas Artes a Miguel León-Portilla

Luego de la , gira que reuniría al elenco del programa "Otro Rollo", Mauricio Castillo aclaró cómo se enteró de la suspensión del proyecto que lo reencontraría con Adal Ramones, Yordi Rosado, Roxana Castellanos, Gaby Platas y Lalo España.

“Me enteré que la gira se había cancelado por los medios, por todos ustedes. La empresa a mí me habló para preguntarme si estaría dispuesto a postergar las ventas y les dije que sí”, explicó.

Durante la alfombra roja de la obra "Sorpresas A-Mén!" en el Teatro Hidalgo de la Ciudad de México, Castillo señaló que ha mantenido comunicación con varios de sus excompañeros, aunque no con Adal Ramones, de quien dijo sentirse decepcionado.

“He estado en comunicación con Yordi Rosado, Roxana Castellanos, Gaby Platas y Lalo España, pero no con Adal. Él organizó todo, fue el único que no firmó contrato, tercero, una de las empresas la llevó él, la otra quién sabe (…) No estoy molesto, estoy decepcionado. A mí hasta el momento no me ha vuelto a hablar”, aclaró.

Lee también:

El actor también destacó que de manera oficial nadie le ha confirmado la cancelación definitiva del proyecto, por lo que considera que "Enrollados" sigue en pie y que es Adal Ramones quien debe responder ante el público.

“La verdad es que oficialmente a mí nadie me ha dicho que esto está cancelado. Mi punto de vista aquí no es importante. Pregúntale a Adal, él debe saber. Él debe tener todas las respuestas de lo que a ustedes les inquieta y, obviamente, a la gente a la que le tiene que regresar su dinero”, señaló.

Por su parte, Adal Ramones explicó en el programa "Ventaneando" los motivos detrás de la cancelación de "Enrollados", atribuyéndolos a la falta de promoción y por consiguiente la baja venta de boletos.

“Fue un exceso de confianza. Con estos cuates que tuitean y que postean, pensamos que íbamos a llenar, y no, porque somos una especie de híbridos de que sí estamos en redes, pero venimos de la televisión (…)”, comentó.

Lee también:

La primera función de “Sorpresas A-Mén!” contó con la participación de Juan Torres, Ricardo Díaz, Enrique Maddox, Eduardo Ibarra y Óscar Acosta, quienes hicieron reír al público presente.

La obra estuvo apadrinada por Chantal Andere, Lucero Mijares y Daniela Luján, quienes felicitaron al elenco y les desearon éxito en esta nueva etapa. La obra estará por corta temporada y se exhibirá viernes, sábado y domingo hasta el 1 de marzo de 2026.

rad

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

¿Rey Carlos renuncia al trono? Exigen su salida tras liberación de expríncipe Andrés. Foto: AP

¿Rey Carlos renuncia al trono? Exigen su salida tras liberación de expríncipe Andrés

Fans reaccionan al desgarrador VIDEO de despedida que Eric Dane grabó en secreto para sus hijas. Foto: (Netflix via AP)

Fans reaccionan al desgarrador VIDEO de despedida que Eric Dane grabó en secreto para sus hijas

Cachan a Nodal lanzando ‘coqueta’ mirada a su violinista en concierto “Ya anda de alma enamorada otra vez”, dicen. Foto: Carlos Mejía / El Universal / Tomada de TikTok

Cachan a Nodal lanzando ‘coqueta’ mirada a su violinista en concierto: “Ya anda de alma enamorada otra vez”, dicen

Kim Kardashian. Foto: EFE

Kim Kardashian se lleva todas las miradas al posar en lencería nude de Skims

Cazzu vuelve a México con fuerza al Tecate Emblema y desata comparaciones con Ángela Aguilar. Foto: EFE / Giorgio Viera / AFP

Cazzu vuelve a México con fuerza al Tecate Emblema y desata comparaciones con Ángela Aguilar

[Publicidad]