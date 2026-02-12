Con la voz entrecortada por el sentimiento, la actriz Roxana Castellanos explicó que se sentía con la obligación de hablar sobre lo que pasó con la gira de "Enrollados", asegurando que no estaba peleada con ninguno de sus compañeros y que estaba luchando para que el público tenga un reembolso de sus boletos.

"Yo soy una persona de cero pleitos en mi vida. Yo estoy en paz, pero con una gran tristeza porque yo tenía la ilusión en 2026 de hacer una gira para un público que a mí me llevó a estar aquí; 'Otro Rollo' fue para mí un programa muy bonito", señaló la actriz.

Desde agosto del 2025 se venía anunciado el reencuentro de los integrantes de "Otro Rollo", uno de los programas de comedia y variedades más exitosos de Televisa en la década de los 90; el cual se llevaría a cabo con un espectáculo llamado "Enrollados", que los llevaría de gira por todo el país a partir del 15 de enero; pero en diciembre se realizó un reacomodo de las fechas sin que las empresas Music Vibe y One consultaran a los actores y esto derivó en la cancelación definitiva de la gira.

Debido a esto comenzó a circular en los medios, la afirmación de que los involucrados en este proyecto habían terminado peleados y sin hablarse, pero Roxana aseguró que eso está muy alejado de la realidad y habla casi a diario con Gaby Platas y Mauricio Castillo, ve a Yordi Rosado porque es su vecino, con Lalo España trabaja en la serie de "Vecinos", pero con Adal Ramones no ha tenido contacto desde diciembre, pero que no tiene ningún problema con él.

"No hay ningún pleito entre nosotros, lo que pasa es que no podíamos hablar de forma separada porque cada quien tenía un abogado que se arregló (con los empresarios) de formas distintas, por eso de pronto demasiado hermetismo, pero yo no tengo ninguna enemistad con nadie".

La actriz señaló que la inquietud por esta gira se comenzó a dar, cuando ellos hablaron con los promotores de que la promoción no se estaba haciendo como se debía, por eso pospusieron las una vez y cuando trataron de retomar Lalo España y Gaby Platas se vieron en la necesidad de dejar proyecto debido a su agenda de trabajo, y al ya no estar el elenco original completo ya no le vieron el sentido de seguir.

"La gira se canceló por un asunto de las empresas que nos contrataron, ellos nos hicieron la propuesta de reagendar, pero por los compromisos de cada quien se fueron bajando compañeros, entonces la gira se canceló", explicó Roxana.

Además comentó que ella sigue en contacto con las empresas promotoras, con el fin de lograr que al público que ya había comprado sus boletos para "Enrollados", se les regrese integro su dinero lo más pronto posible.

Está de vuelta en el teatro

Roxana Castellanos fue presentada la tarde de ayer, como la nueva integrante en la obra "La señora presidenta", donde estará acompañada por Arath de la Torre, Violeta Isfel, Susy Lu, Pierre Angelo, Mariana Botas y Vicente Torres, a partir del 5 de marzo en el Centro Cultural Teatro 2.

"Dios es tan bueno que me dio este regalo, de que me hablara Alejandro Gou y Diego Cárdenas para ofrecerme regresar a un escenario con el público en vivo, rodeada de grandes amigos, con todos he trabajo y los quiero mucho", dijo Castellanos.

La Rox, como la llaman sus más allegados, se integra como la esposa de Martín, el dueño de una galería de arte, que lleva muchos años distanciado de su hermana gemela Martina, quien está al frente de los negocios familiares en la ciudad de Monterrey, pero durante una visita a la Ciudad de México él se hace pasar por ella desatando muchos enredos.

"Me ofrecieron el personaje de Julieta y estoy muy contenta, porque es un personaje diferente, es una señora de sociedad, elegante y muy prudente. Yo me siento muy cobijada, todos me han ofrecido ensayar conmigo, me siento muy contenida de regresar al teatro con ellos", dijo Roxana Castellanos.

Arath comentó que es un gran compromiso llegar al CCT2, porque se ha convertido en un recinto donde la comedia ha encontrado su mejor vitrina, tan sólo hay que recordar las exitosas temporadas que tuvo Lagunilla mi barrio y posteriormente El Tenorio Cómico.

"Creo que Alejandro Gou sabe lo que hace y confía plenamente que la obra va a funcionar muy bien; yo estoy muy bendecido de regresar al teatro y volver a hacer La señora presidenta, porque estoy enamorado del proyecto y ahora la encomienda es que la gente venga a un teatro que está caliente, y esta puesta en escena le viene muy bien", declaró Arath de la Torre.

