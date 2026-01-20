Aún sin que se estrene "Enrollados", el show que traerá a la actualidad lo que un día fue "Otro rollo", Lalo España da a conocer que ya no formará parte del proyecto, debido a que el actor ya tenía compromisos agendados para las fechas en las que se ha reprogramado el espectáculo.

El 8 de enero, una semana antes del debut de "Enrollados", la compañía encargada del show, MusicVibe, dio a conocer que el reencuentro de "Otro rollo" sería pospuesto por motivos de logística, que nada tenían que ver con Roxana Castellanos, Adal Ramones, Yordi Rosado, Mauricio Castillo y Lalo España.

Es ahora que España aclara que, si bien, "Enrollados" se reprogramará -aún sin que se conozcan las nuevas fechas oficialmente-, él ya no formará parte del elenco.

Lee también: "Otro Rollo" regresa; Adal Ramones y el elenco original se reúnen en espectáculo teatral

Para el actor era importante explicar la razón de su salida pues, pese a que la compañía infirmó acerca de las futuras reprogramaciones, para él era importante que el público conociera ahora la razón que lo llevó a salir del proyecto.

"Decidí hacer este comunicando asumiendo la completa responsabilidad de mis palabras, porque el público me merece un inmenso respeto, estoy muy agradecido de, hasta ahora, haber llevado una carrera muy limpia, muy honesta".

Así, España contó que fue, durante 2025, que MusicVibe lo buscó para formar parte del regreso de "Otro rollo", con una gira que visitaría 18 estados de la República, durante el 15 de enero al 28 de febrero, fechas en las que él podía cumplir con dicho compromiso pero, al conocer que la reprogramación de los shows, se empalmarían con otros compromisos suyos, tuvo que declinar.

"Esta gira sufrió algunas modificaciones (movimientos, reprogramaciones), ajenas al elenco, (...) (y) quiero comunicarles que, por cuestiones de otros compromisos, etcétera, al reprogramarse estas fechas, yo no podré formar parte de esta gira".

Aunado a esto, el actor de "Vecinos" también señaló que, cuando su abogado revisó su contrato, cayó en la cuenta que este ya no era vigente.

"Mi contrato está vencido y revisado por mi abogado, previamente".

Lee también: Lalo España comparte su privacidad para inspirar a otros: "mucha gente se puede identificar con uno"

Lalo avisó a sus fans que, si en los cárteles de la promoción del evento, su nombre siguiera anunciado, deben tener en cuenta que no hay forma en que él vaya a aparecer en ninguno de los shows.

"Si ven anuncios de la gira, si ven que siguen vendiendo boletos en algunas ciudades, que sepan de mi boca que yo no estoy ni estaré en ´Enrrollados´, (...) aquí estoy dando la cara, no estaré ahí".

Fue puntual al precisar que, aunque hay quienes optan en guardar silencio, cuando su nombre es asociado a alguna polémica, para él es importante hacer uso de su derecho de réplica y aclarar cualquier tipo de hecho a sus seguidores.

"Surgen comentarios en redes sociales y, pareciera que uno tiene que estar como autómata sin decir nada, yo no soy de ese estilo, me gusta dar la cara, aquí estoy frente a frente".

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

melc