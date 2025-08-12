Después de 18 años, el elenco de “Otro Rollo” regresa con una gira de 25 fechas a lo largo de la República Mexicana, gracias (como ellos mismos mencionan) a que “no son Chespirito”.

Adal Ramones, Yordi Rosado, Roxana Castellanos, Mauricio Castillo, Gaby Platas y Lalo España son los seis integrantes del show que decidieron reunirse para volver ahora en los teatros.

¿Por qué regresa “Otro Rollo”?

Los integrantes aseguraron que este reencuentro no tiene mucho que ver con el dinero que recibirán por las presentaciones, sino que es el pretexto perfecto para retomar la dinámica que tenían y vivían durante el programa.

Recordaron que en la época de “Otro Rollo” no tuvieron conflictos por luchas de ego, a diferencia de lo que ocurrió en “Chespirito: Sin querer queriendo”, donde la mayoría de los actores terminaron distanciados.

"Enrollados" es el nuevo proyecto que traera de regreso al elenco de "Otro Rollo". Foto: Cortesía Musicvibe

¿Cómo se llamará el nuevo proyecto?

La decisión de no usar el nombre que los llevó a la fama llamó la atención. En su lugar, la gira se llamará “Enrollados”, título elegido para dejar claro que no será una recreación ni una grabación del programa original.

Adal Ramones explicó que contactar a Televisa para usar la marca “Otro Rollo” habría implicado “darles quizá el 50% de las ganancias”, ya que el nombre está registrado como propiedad intelectual.

Entre las secciones que se presentarán estarán “El Monólogo”, “El Reportaje”, “La Caja”, “Cotorreando la Noticia”, además habrá parodias de Los Vázquez Boys y Los Mercury, y especiales como “La Carrera de Botargas”, “La Pesera del Amor” y “El Gran Carnal”.

¿Dónde se presentará “Enrollados”?

La gira cuenta con 25 fechas confirmadas, aunque con la venta de boletos podrían sumarse más, incluso en otros países de Latinoamérica.

En México, el calendario es el siguiente:

15 de enero, Mexicali

16 de enero, Tijuana

17 de enero, Hermosillo

21 de enero, Torreón

22 de enero, Saltillo

24 de enero, Monterrey

28 de enero, Toluca

31 de enero, CDMX

4 de febrero, Pachuca

5 de febrero, Puebla

6 de febrero, Mérida

7 de febrero, Veracruz

11 de febrero, Querétaro

12 de febrero, León

13 de febrero, Aguascalientes

18 de febrero, Chihuahua

21 de febrero, Guadalajara

28 de febrero, San Luis Potosí

El elenco eligió escenarios pequeños, de entre 3 y 5 mil asientos aproximadamente, para mantener la cercanía con el público. Habrá invitados especiales que participaron en “Otro Rollo” durante su emisión original, según confirmaron.