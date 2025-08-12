Más Información

Orgasmo femenino en el centro de la literatura; colectivo presenta antología para derribar prejuicios

“Seguiré para repatriar el Penacho de Moctezuma”: Xokonoschtletl Gómora

Dos miradas de Hernán Bravo Varela a la muerte de su padre

Sin respuesta, dudas sobre la operación de la política cultural internacional

Dos miradas de Hernán Bravo Varela a la muerte de su padre

Marx Arriaga califica de "batalla cultural" la mención del expresidente del INE en los Libros de Texto Gratuitos

Después de 18 años, el elenco de “” regresa con una gira de 25 fechas a lo largo de la República Mexicana, gracias (como ellos mismos mencionan) a que “no son Chespirito”.

Adal Ramones, Yordi Rosado, Roxana Castellanos, Mauricio Castillo, Gaby Platas y Lalo España son los seis integrantes del show que decidieron reunirse para volver ahora en los teatros.

¿Por qué regresa “Otro Rollo”?

Los integrantes aseguraron que este reencuentro no tiene mucho que ver con el dinero que recibirán por las presentaciones, sino que es el pretexto perfecto para retomar la dinámica que tenían y vivían durante el programa.

Recordaron que en la época de “Otro Rollo” no tuvieron conflictos por luchas de ego, a diferencia de lo que ocurrió en “Chespirito: Sin querer queriendo”, donde la mayoría de los actores terminaron distanciados.

"Enrollados" es el nuevo proyecto que traera de regreso al elenco de "Otro Rollo". Foto: Cortesía Musicvibe
"Enrollados" es el nuevo proyecto que traera de regreso al elenco de "Otro Rollo". Foto: Cortesía Musicvibe

¿Cómo se llamará el nuevo proyecto?

La decisión de no usar el nombre que los llevó a la fama llamó la atención. En su lugar, la gira se llamará “Enrollados”, título elegido para dejar claro que no será una recreación ni una grabación del programa original.

Adal Ramones explicó que contactar a Televisa para usar la marca “Otro Rollo” habría implicado “darles quizá el 50% de las ganancias”, ya que el nombre está registrado como propiedad intelectual.

Entre las secciones que se presentarán estarán “El Monólogo”, “El Reportaje”, “La Caja”, “Cotorreando la Noticia”, además habrá parodias de Los Vázquez Boys y Los Mercury, y especiales como “La Carrera de Botargas”, “La Pesera del Amor” y “El Gran Carnal”.

¿Dónde se presentará “Enrollados”?

La gira cuenta con 25 fechas confirmadas, aunque con la venta de boletos podrían sumarse más, incluso en otros países de Latinoamérica.

En México, el calendario es el siguiente:

  • 15 de enero, Mexicali
  • 16 de enero, Tijuana
  • 17 de enero, Hermosillo
  • 21 de enero, Torreón
  • 22 de enero, Saltillo
  • 24 de enero, Monterrey
  • 28 de enero, Toluca
  • 31 de enero, CDMX
  • 4 de febrero, Pachuca
  • 5 de febrero, Puebla
  • 6 de febrero, Mérida
  • 7 de febrero, Veracruz
  • 11 de febrero, Querétaro
  • 12 de febrero, León
  • 13 de febrero, Aguascalientes
  • 18 de febrero, Chihuahua
  • 21 de febrero, Guadalajara
  • 28 de febrero, San Luis Potosí

El elenco eligió escenarios pequeños, de entre 3 y 5 mil asientos aproximadamente, para mantener la cercanía con el público. Habrá invitados especiales que participaron en “” durante su emisión original, según confirmaron.

