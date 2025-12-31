Los artistas al ser personas muy conocidas pocas cosas de su vida quedan en privado, por eso son muy celosos de algunos aspectos de su intimidad, como sus relaciones amorosas; pero el actor Lalo España decidió compartir cómo ha llevado su rompimiento y sus sentimientos al respecto.

“Decidí hacerlo porque me gusta mucho inspirar a las personas, porque he recibido bonitas muestras de cariño cuando lo he hecho, porque mucha gente se puede identificar con uno, siento bonito en el momento que me dicen, ‘tus palabras me orientaron porque estaba pasando lo mismo’, es darle un sentido constructivo a las redes sociales”, dijo Lalo España.

El actor comentó que había sido muy abierto con sus seguidores, compartiendo algunos aspectos de su relación, y esto no lo quiso dejar fuera, porque de alguna forma evitará estar hablando de lo mismo durante un tiempo, además de que las cosas pasaron de la manera más natural y sin aspavientos.

"Terminé una relación muy bonita, que duró más de dos años, todo fue en paz y armoniosamente, y le deseo a mi expareja todo lo mejor porque es un gran ser, pero simplemente a veces las cosas ya no funcionan. Yo le recomendaría a la gente que vive una relación, que cuando se tengan que separar sea en armonía, en paz y amorosamente”.

Para su exnovio dice guardar mucha gratitud, porque aprendió mucho del tiempo que pasaron juntos y sigue creyendo en el amor, pero por el momento no piensa mucho en él, ya que está ocupado con el trabajo.

“Uno no es de hule, te quedas triste, vienen los recuerdos y la chilladera, pero es algo que irá sanando poco a poco a poco”.

Año nuevo, vida nueva

Para Lalo España no hay mejor manera de comenzar el año que trabajando, así que cerrará el 2025 trabajando, ya que el 31 de diciembre se presentará en el Hotel Fiesta Americana con el espectáculo "Amor con humor se paga".

“A este show le pusimos Amor con humor se paga, como una manera de jugar con las palabras, en las que represento que, son tantas las muestras de amor que el público me ha dado, que una manera de retribuirle es a través del humor de mis personajes”, dijo Lalo España.

Lalo España, comediante y actor. Foto: Daniel Ornelas

El actor explicó que el show está armado con tres monólogos, el primero es como Lalo España, en el cual comparte divertidas anécdotas de su vida y familia, con las cuales se puede identificar el público. El segundo está protagonizado por su personaje de la serie "Vecinos", el conserje Germán, quien compartirá sus andanzas en sus “chambas” y sus técnicas de conquista. Finalmente es la quesadillera Margara Francisca quien cierra la función, quien en su muy peculiar estilo, revela cómo es un día en su juntos.

“La gente me identifica con la comedia, creo que Germán y Margara se han ganado una popularidad muy bonita, entonces la gente los quiere y los piden mucho, le caen muy bien”, compartió España, al explicar el porqué eligió a estos dos personajes para este show.

Entre Germán y Margara, el comediante le tiene un especial cariño a ella, porque como su alter ego, esta mujer ruda dice en voz alta lo que Lalo no se atreve, según compartió España.

Con esta fecha Lalo España retoma las tradicionales cenas baile de fin de año, que fueron tan populares en la década de los 80 y 90 en los centros nocturnos.

“Es un show muy divertido, muy dinámico, tiene mucha interacción con el público. Desde hace cinco años que no hacía presentaciones en Año Nuevo, entonces para mí es muy bonito, muy simbólico terminar el año trabajando y empezar el otro trabajando, mandando buena vibra a la gente y divertirnos juntos”.

Amor con humor se paga, es un espectáculo con el cual Lalo España quiere girar por todo el país durante 2026, debido a que este año estuvo muy ocupado con la obra "Lagunilla mi barrio", la nueva temporada de Vecinos y su participación en el reality Quién es la máscara, por lo que tuvo que pausarlo por un rato.

“Año Nuevo es para mí la fecha favorita del año, no lo digo como cliché, porque siento que implica renovación, es como cerrar capítulos e iniciar lo nuevo, con toda la buena energía qué nos vaya maravilloso a todos, y deseo de todo corazón que vayan y se diviertan mucho”.

