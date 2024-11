Algunas veces, comenta Lalo España, se ha enterado que su nombre ha figurado en proyectos cinematográficos, hasta que un productor o director menciona que es sólo un "cómico". "Eso de etiquetar es terrible, no hay que hacerlo", dice en tono molesto el actor de "Vecinos". El intérprete de "Márgara Francisca" ha logrado, contra pronóstico, tener una filmografía cercana a los 20 títulos, entre ellos "Pastorela", "El poderoso Victoria" y "El precio de educarlos", esta última recién lanzada en Max.

No ha sido fácil, porque por más de una década fue menospreciado por el cine, hasta que en 2002 la producción de "Asesino en serio", producida por Bertha Navarro ("El laberinto del fauno") creyó en el él y le dio un papel antagónico. "Era un tiempo en el que el cine estaba sectorizado y era muy molesto eso ,porque era como de 'ellos son televisivos' y los demás eran élite. Me ha dado gusto cómo se han ido rompiendo esas cosas porque al final del día se trata de contar historias", considera.

El hecho es que este fin de semana Lalo recibirá un homenaje en la edición 2024 de la Gran Fiesta del Cine Mexicano, a realizarse en Guadalajara, donde recibirá el galardón Minerva Tapatía al Jalisciense Ilustre.

"Agradecidísimo con que me tomen en cuenta, lo que digo es que me dicen que es un homenaje respondo que ni que fuera Sara García (actriz de la Época de Oro), pero se siente muy bien", expresa España. La Fiesta, que inicia este viernes y concluye el próximo día 15, tiene como objetivo promover el cine hecho por jaliscienses no sólo en tierras tapatías, sino en el resto del mundo. En lo que será su décima edición se encuentran cerca de 30 producciones, entre corto y largometrajes, prácticamente con una función cada título.

Entre las cintas que conforman la programación se encuentran "Después", con Ludwika Paleta; ; "El sobreviviente", documental sobre el asesinato del cantante Valentín Elizalde; "Corina", con Naian González y "La bruja del bosque oscuro", cine para niños. "Antes se filmaban unos 16 o 17 largometrajes, pero este año como se dio el estirón y se llevan 35, es decir Guadalajara está yendo por buen camino", comenta Frank Rodríguez, co director del festival.

rad