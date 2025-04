El origen de la creatividad está en la investigación. Mi vida en la UNAM, como estudiante, docente e investigadora, ha trazado vectores que convergen en un punto de partida en el que siempre he comulgado con los ideales de la Universidad: excelencia, inclusión y transformación. Desde 1988 he impartido clases en el Taller Jorge González Reyna de la Facultad de Arquitectura, y me he desempeñado como profesora de los seminarios de Titulación I y II, así como de los talleres de Investigación II y III de la maestría en Restauración del Patrimonio Arquitectónico.

Mi vocación en las aulas ha sido compartida entre colegas, estudiantes y profesionistas con quienes coincido en que, como diría Paulo Freire, enseñar no es transferir conocimiento sino crear la posibilidad de producirlo. Así me he conducido como tutora y cotutora, brindando herramientas para mostrar horizontes sin indicar un camino en particular. Esto me llevó a abrir nuevas rutas para las inquietudes de los alumnos de licenciatura —aunado a las necesidades de las desafiantes realidades de la profesión— e implementar la modalidad de titulación por disertaciones teóricas.

Me siento profundamente honrada por mi reciente nombramiento como directora de la Facultad de Arquitectura para el periodo 2025-2029 y por ser la primera mujer en la historia en asumir el liderazgo de nuestra escuela. Comparto la convicción de la Universidad de la Nación por la decidida y ferviente participación de las mujeres en la vida democrática de nuestras áreas académicas y profesionales. Confío en los espacios de diálogo efectivos para fomentar ambientes de trabajo y estudio que permitan el crecimiento en lo personal, pero sobre todo en lo colectivo.

La educación es dinámica, y así lo ha demostrado la Fundación UNAM desde su creación en 1993. El apoyo académico, el desarrollo profesional en el extranjero y la difusión cultural han sido pilares en continua actualización y que siempre han destacado de una asociación civil insigne, comprometida con los valores universitarios.

La Máxima Casa de Estudios es un espacio de justicia, equidad y pluralidad que busca la formación proyectada al futuro. Fundación UNAM ha acompañado los siete ejes rectores del Plan de Desarrollo Institucional de nuestra Universidad para cimentar las bases de la comunidad docente y estudiantil.

En mi trayectoria profesional he procurado trabajar con equipos multidisciplinarios en las áreas de restauración y conservación de monumentos y centros históricos, arquitectura e ingeniería militar, historia de la arquitectura mexicana, arquitectura maya y virreinal; siempre con la inquietud del saber, del arte, de la historia, de la interacción entre la docencia y la investigación, así como del aprendizaje continuo. La UNAM, y así nos lo recuerda la Fundación, no sólo es el origen para crear e investigar sino también para motivar e inspirar a toda una comunidad.

Directora de la Facultad de Arquitectura de la UNAM para el periodo 2025-2029, profesora titular C de tiempo completo, PRIDE nivel D, miembro del Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores (SNII) nivel I, académica emérita de la Academia Nacional de Arquitectura, Premio Universidad Nacional 2021 y Reconocimiento Sor Juana Inés de la Cruz 2025