Adal Ramones, Roxana Castellanos, Lalo España, Mauricio Castillo y Gaby Platas ya sabían de los problemas que había desde hace meses con la gira Enrollados, que fueron los mismos que llevaron a la cancelación de los shows ya anunciados, compartió Yordi Rosado, también integrante del concepto de comedia.

Aun con los esfuerzos del elenco por solucionar las cuestiones logísticas que llevaron a la situación actual, MusicVibe, la principal productora del espectáculo, no se había pronunciado al respecto hasta ayer por la noche.

“Nosotros llevamos meses con esto, evidentemente ustedes todavía no lo sabían, pero llevamos meses tratando de resolverlo de todas maneras y sí te puedo decir que por parte del talento, todos pusieron siempre su mejor intención para que se resolviera, y todo su trabajo, y la mejor de las vibras”, dijo el también locutor a EL UNIVERSAL.

De forma paralela en redes sociales se han manejado varias teorías por parte de los fans, llegando incluso a plantear que la relación entre Adal Ramones y el resto de sus compañeros estaría rota por lo sucedido.

En palabras de Yordi, por ahora no hay ningún problema entre el talento, pues su principal interés es resolver tanto la cuestión monetaria de aquellos que compraron boletos como sus propios contratos individuales para Enrollados.

“No, yo creo que en este momento cada quien está solucionando sus cosas en individual, como grupo no es que haya ahorita un problema serio ni nada por el estilo, más bien cada quien está viendo cómo podemos resolver todo esto”, apuntó.

Rosado aseguró también que más allá de las situaciones contractuales individuales, lo que más les duele como equipo es que se diluya la ilusión de enrolarse de nueva cuenta en la dinámica de “Otro Rollo”, el programa que los catapultó a la fama y del que se fueron como una familia hace casi 20 años.

“Nosotros teníamos tanta motivación de hacer el show, estaba quedando padrísimo, tuvimos una lectura lindísima, nos divertimos, nos reímos e iba a estar súper especial, además llevamos 20 años esperando juntarnos”, comentó.

La principal preocupación del locutor es que las empresas productoras devuelvan el dinero a aquellos que ya tenían boletos comprados.