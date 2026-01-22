Adal Ramones confirmó la cancelación definitiva de "Enrollados", un espectáculo en el que se volvería a reunir el elenco del programa "Otro Rollo", el cual estuvo al aire por 12 años, inició en 1995 y finalizó en mayo de 2007, se consolidó en un icónico show de comedia y variedades conducido por Ramones.

El conductor explicó a través de un comunicado las razones por las que se cancela este espectáculo que ya había vendido boletos y en el que participaría Adal, Yordi Rosado, Roxana Castellanos, Lalo España, Mauricio Castillo y Gaby Platas.

Adal lamentó profundamente que un gran sueño que todo el equipo de "Otro Rollo" tenía con esta gira se esté cancelando de manera definitiva. Destacó que lo más importante es informar que las dos empresas responsables de la gira se comprometieron a devolver a cada uno de los compradores el monto total de los boletos adquiridos; admitió que eso no alivia la decepción y la tristeza que muchos sienten y la que ellos mismos viven y él en lo personal.

Admite que siempre mantuvo la esperanza de rescatar este proyecto al que le pusieron todo el corazón y empeño y deseaba ver cristalizado en cada una de las ciudades de este tour, sin embargo a pesar del desgaste emocional y físico no fue posible lograrlo.

En el comunicado Ramones confiesa que se sintió profundamente feliz al colaborar con el equipo de escritores, vestuario y música original con quienes compuso letras de canciones especialmente creadas para el show; precisó que todo estaba pensado para llevar un gran espectáculo de comedia pues lo tenían completamente trabajado y resuelto.

Agrega que la lectura con el elenco fue divertida y ya soñaban con reencontrarse con el público en cada una de las ciudades pactadas.

Explica que es una realidad que ambas empresas, una mexicana y otra extranjera, han llevado escenarios a numerosos artistas internacionales sin giras y conciertos aislados como Bad Bunny, Luis Miguel, Juan Luis Guerra, Marc Anthony entre muchos otros, por tal motivo, explica, no tuvo duda en recomendar a la primera empresa que fue quien sumó a la segunda.

Lamentablemente, dice, existió descuido y un exceso de confianza particularmente en la falta o escaso seguimiento de la publicidad así como fallas de logística que las propias empresas han reconocido, por lo que asegura estos factores los han llevado a la situación actual.

Adal Ramones agradece apoyo de amigos y seguidores tras confirmar la cancelación de la gira "Enrollados".

"Hoy mi mayor preocupación es que la compañía boletera cumpla y devuelva en tiempo y forma el dinero invertido por cada asistente", se lee.

Continúa diciendo que desde hace años albergaban la ilusión de recorrer la República Mexicana llevando comedia, sketches, música e invitados especiales en un show con pantallas gigantes y una gran interacción con el público en cada escenario.

Destaca que seguirá entregando todo en el escenario como lo ha hecho durante más de 30 años, y reitera que no dejará de ofrecer las disculpas que le corresponden y que se merece el público, quienes soñaban con revivir la nostalgia de "Otro Rollo" en vivo, "Enrollados".

Cuestionan los motivos de la cancelación de "Enrollados"

Adal limitó los comentarios en su publicación de Instagram, en la que escribió: "Agradezco de antemano la atención prestada a este comunicado".

Sin embargo, en otras publicaciones de Instagram, se pueden leer comentarios divididos sobre la cancelación de la gira de "Enrollados", desde los que piensan que Adal es el responsable, que no se vendieron boletos, hasta los que dan ideas de que sería mejor realizar el reencuentro en una plataforma digital.

"Una muy buena solución a mi parecer es que realicen una temporada de enrollados en alguna plataforma digital, sería la mejor forma de inmortalizar una producción con la que muchos soñamos". "Al rato van a hacer una serie de Netflix 'La Estafa De Adal'". "Como no puedo comentar en el comunicado de cancelación de la gira quiero decirle a Adal que lamento mucho y que aquí seguimos tus admiradores de toda la vida, te adoro y te mando un abrazo ojalá lo puedan retomar en un tiempecito". "Junté más gente cuando me atropellaron. Adal Ramones confirma que #Enrollados queda cancelado, según fue por la nula promoción pero la realidad es que la venta de boletos fue baja, con decirles que se está haciendo más eco de la cancelación que de gente pidiendo su reembolso".

se lee.

rad