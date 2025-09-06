Más Información

Historias de ciencia para la gente

“Necesitamos reaccionar colectivamente ante la IA”: Juan Villoro

Periodismo cultural, ¿cómo sobreviven 5 proyectos independientes?

“Tilicos y flacos”: una obra de marionetas que aborda racismo y bullying en las infancias

Murió Victor Jiménez, el defensor y difusor de la obra de Juan Rulfo

Cada vez más mujeres en el mundo del libro

Venecia.— El cineasta mexicano David Pablos obtuvo ayer el Queer Lion Award 2025, galardón colateral de la Mostra de Venecia, por su película En el camino, presentada en la sección Horizontes.

El premio, que se entrega desde 2007 a la mejor película con temática LGBTQ+, fue creado por el crítico Daniel N. Casagrande y el entonces director del festival, Marco Müller, y cuenta con el respaldo oficial de La Biennale.

El jurado elogió “el coraje de la productora Inna Payán al respaldar un proyecto en un mundo de violencia y homofobia”.

“(El filme destaca) por la audacia del director David Pablos en su retrato de una sexualidad carnal, explícita, auténtica y sin filtros... (y) la conmovedora representación de un amor puro que une a dos hombres”, publicó el festival.

La cinta sigue a Veneno, un joven nómada que acostumbra a ligar con traileros en restaurantes de carretera, y a Muñeco, un camionero hermético que accede a llevarlo rumbo al norte de México. En el trayecto surge entre ambos una intimidad inesperada que desafía la hostilidad de su entorno.

El trofeo se entregó en Casa I Wonder, en el Lido. La película se impuso a otros competidores como After the hunt, de Luca Guadagnino, y Anoche conquisté Tebas, de Gabriel Azorín.

