Más Información

La "farsa" de los Therians y el despido de Marx Arriaga, en los memes de la semana

La "farsa" de los Therians y el despido de Marx Arriaga, en los memes de la semana

"Soy una sombra entre las manos de mis sombras": entrevista con Ana Clavel

"Soy una sombra entre las manos de mis sombras": entrevista con Ana Clavel

Selena: el micrófono con lipstick

Selena: el micrófono con lipstick

Mi lucha: la estafa del odio

Mi lucha: la estafa del odio

“La tierra no es un botín de guerra, nos pertenece a todos”: entrevista con Delcy Morelos

“La tierra no es un botín de guerra, nos pertenece a todos”: entrevista con Delcy Morelos

Entre la política y el ideal: la sirena y el jubilado de Élmer Mendoza

Entre la política y el ideal: la sirena y el jubilado de Élmer Mendoza

Londres, 22 feb (EFE).- La película noruega "" ("", del cineasta Joachim Trier, consiguió el en la categoría de durante la gala celebrada este domingo en Londres.

"Oh, mi Dios, muchas gracias por este honor, es la primera vez que me llevó un BAFTA, gracias a la Academia Británica, a mis amigos, a mi equipo, nunca tuve una experiencia como la que tuve con este casting de actores, es claro que vivimos en una época que la imagen nos vende ideas, ideologías, a través de los celulares y siento que las películas de este año nos ayuda a la experiencia de ver al otro con empatía, asi que, finalmente, quiero agradecer a todas las familias invulucradas en esta película, y a mi familia también", dijo Trier.

Lee también:

Arrebató el triunfo a la cinta española "Sirat", del cineasta franco-gallego Óliver Laxe, que competía en la misma sección, así como a la brasileña "El agente secreto", protagonizada por Wagner Moura, quien -además- está nomiando como Mejor actor en los Oscar.

Desde que la temporada de premios comenzó, "Valor sentimental", protagonizada por Stellan Skarsgård y Renate Reinsve, ha sido bien recibida por la crítica y, también por las diferentes entidades que premian a lo mejor del cine; Festival de Cannes, Premio del Cine Europeo (en seis categorías distintas), los Globo de Oro. British Independent Film Award y AACTA International Award.

Lee también:

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

melc

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

¿Rey Carlos renuncia al trono? Exigen su salida tras liberación de expríncipe Andrés. Foto: AP

¿Rey Carlos renuncia al trono? Exigen su salida tras liberación de expríncipe Andrés

Fans reaccionan al desgarrador VIDEO de despedida que Eric Dane grabó en secreto para sus hijas. Foto: (Netflix via AP)

Fans reaccionan al desgarrador VIDEO de despedida que Eric Dane grabó en secreto para sus hijas

Cachan a Nodal lanzando ‘coqueta’ mirada a su violinista en concierto “Ya anda de alma enamorada otra vez”, dicen. Foto: Carlos Mejía / El Universal / Tomada de TikTok

Cachan a Nodal lanzando ‘coqueta’ mirada a su violinista en concierto: “Ya anda de alma enamorada otra vez”, dicen

Kim Kardashian. Foto: EFE

Kim Kardashian se lleva todas las miradas al posar en lencería nude de Skims

Cazzu vuelve a México con fuerza al Tecate Emblema y desata comparaciones con Ángela Aguilar. Foto: EFE / Giorgio Viera / AFP

Cazzu vuelve a México con fuerza al Tecate Emblema y desata comparaciones con Ángela Aguilar

[Publicidad]