Londres, 22 feb (EFE).- La película noruega "Sentimental value" ("Valor sentimental", del cineasta Joachim Trier, consiguió el premio BAFTA en la categoría de Mejor película de habla no inglesa durante la gala celebrada este domingo en Londres.

"Oh, mi Dios, muchas gracias por este honor, es la primera vez que me llevó un BAFTA, gracias a la Academia Británica, a mis amigos, a mi equipo, nunca tuve una experiencia como la que tuve con este casting de actores, es claro que vivimos en una época que la imagen nos vende ideas, ideologías, a través de los celulares y siento que las películas de este año nos ayuda a la experiencia de ver al otro con empatía, asi que, finalmente, quiero agradecer a todas las familias invulucradas en esta película, y a mi familia también", dijo Trier.

Arrebató el triunfo a la cinta española "Sirat", del cineasta franco-gallego Óliver Laxe, que competía en la misma sección, así como a la brasileña "El agente secreto", protagonizada por Wagner Moura, quien -además- está nomiando como Mejor actor en los Oscar.

Desde que la temporada de premios comenzó, "Valor sentimental", protagonizada por Stellan Skarsgård y Renate Reinsve, ha sido bien recibida por la crítica y, también por las diferentes entidades que premian a lo mejor del cine; Festival de Cannes, Premio del Cine Europeo (en seis categorías distintas), los Globo de Oro. British Independent Film Award y AACTA International Award.

