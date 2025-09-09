El cineasta mexicano Benito Fernández apuesta por lo tradicional, a pesar de que la animación digital domina el mercado, pero para él, los dibujos hechos a mano que conservan un sabor y textura que ninguna computadora puede replicar.

Tras más de 10 años de trabajo, su película Uma & Haggen: princesa y vikingo llegó a mostrar que la animación 2D mexicana tiene identidad propia.

La historia sigue a Uma, una princesa maya de 11 años, y Haggen, un niño vikingo, quienes se unen en una aventura llena de magia, amistad y lecciones sobre resiliencia y cooperación. La cinta busca transmitir valores universales y conciencia sobre el respeto y la unión entre personas diferentes.

“Todavía hacemos animación dibujada en hojas de papel. La animación tradicional tiene un peso que ninguna computadora puede replicar”, asegura Fernández.

Además, todo el equipo, desde guion y música hasta doblaje, es 100% mexicano, con talentos como Oliver Díaz Barba, Melissa Gedeón y Humberto Vélez.

Para el director, la apuesta va más allá de la técnica:

“El mensaje de Uma & Haggen es que juntos, gente diferente, crecemos y salimos adelante. Umay y Hagen son opuestos: ella, temerosa, princesa; él, valiente y aguerrido. Aprenden uno del otro”.

La película también habla de polarización: los líderes manipulan al pueblo con supersticiones y miedos, y la gente aprende a ver la verdad y crecer, agrega el realizador.

La película ya se encuentra en Max (HBO) y ha recibido el respaldo de la Academia Mexicana de Cinematografía, además está nominada como Película de animación en los próximos Premios Ariel 2025.

“Hacer Uma y Haggen en live action hubiera costado 120 millones de pesos: filmar sets enormes, efectos, locaciones. La animación te da la posibilidad de hacer películas épicas o de ciencia ficción con un presupuesto más coherente en México. Es una oportunidad para contar historias más allá del cine tradicional”, cuenta el director.