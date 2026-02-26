Más Información

"Primero sueño", la ópera basada en Sor Juana, llega al festival Decididas 2026; función especial hoy en CDMX

UNAM reafirma  su compromiso  con el proyecto de  Miguel León-Portilla

Desde el norte, celebra Posdata Editores 20 años de terquedad

Arte, Inteligencia Artificial y realidad en Lago Algo

El órgano monumental del auditorio estrena voz

Christophe Leribault será el nuevo jefe del Louvre; deberá enfrentar crisis de seguridad y reformas históricas

El calificó el miércoles al actor de "enfermo y demente" después de que este instara a los estadounidenses a "resistir" a su administración.

La estrella de "Taxi Driver" y "El padrino" es un crítico acérrimo del magnate republicano y aprovechó su discurso de aceptación del premio a toda una vida en el del año pasado para tachar al presidente de "filisteo".

"El trastornado Robert De Niro, otro enfermo y demente con, en mi opinión, un coeficiente intelectual extremadamente bajo, que no tiene ni idea de lo que hace o dice, ¡algunas de cuyas acciones son seriamente DELICTIVAS!", escribió el mandatario en una extensa publicación en su plataforma Truth Social.

El presidente estadounidense también se refirió en su mensaje a las legisladoras demócratas Ilhan Omar y Rashida Tlaib, a quienes llamó "lunáticas".

Sus comentarios se produjeron después de que De Niro criticara al presidente en un pódcast emitido el lunes, en el que dijo: "Todo el mundo tiene que mantenerse unido para sacarlos y volver a la normalidad".

"La historia es nuestro país, y Trump lo está destruyendo, y quién sabe cuáles son sus razones, pero es enfermizo", dijo el actor de 82 años en el programa "The Best People with Nicolle Wallace".

"La gente tiene que resistir, resistir, resistir, resistir, resistir. Es la única manera", zanjó.

melc

